Ουκρανός διαιτητής στο Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός, ιταλική «σφυρίχτρα» στο ΠΑΟΚ - Μπέτις

Δείτε τα ονόματα των διαιτητών που ορίστηκαν στο Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός και το ΠΑΟΚ - Μπέτις για τη League Phase του Europa League.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ετοιμάζονται να συνεχίσουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, με τις δύο ελληνικές ομάδες να αντιμετωπίζουν τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία και τη Ρεάλ Μπέτις στην Τούμπα αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τα δύο αυτά παιχνίδια, με τον Ουκρανό Μίκολα Μπαλάκιν να είναι πρώτος στο εκτός έδρας ματς των Πρασίνων. Βοηθοί του θα είναι οι Ολεξάντρ Μπερκούτ και Βίκτορ Ματιάς, ενώ τέταρτος ο Βίταλι Ρομάνοφ. Τέλος, στο VAR θα βρίσκονται οι Ντένις Σίρμαν και Νμίτρο Παντσίσιν.

Όσον αφορά την αναμέτρηση του Δικεφάλου του Βορρά στην Τούμπα, ως ρέφερι ορίστηκε ο Ιταλός Σιμόνε Σότσα με βοηθούς τους συμπατριώτες του Αλμπέρτο Τεγκόνι και Τζιοβάνι Μπατσίνι, ενώ τέταρτος θα είναι ο Ιταλός Λούκα Ζουφέρλι. Στο VAR θα είναι οι επίσης Ιταλοί Ντανιέλε Τσίφι και Βαλέριο Μαρίνι.