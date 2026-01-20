Η εικόνα της ευρωπαϊκής λίστας του Παναθηναϊκού μετά τις παραχωρήσεις και οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές για το ματς με την Φερεντσβάρος.

Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί την Πέμπτη (22/01-22:00) κόντρα στην Φερεντσβάρος για την 7η και προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Αυτό θα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ματς των «πρασίνων» μετά την έλευση του νέου έτους κι έτσι εκείνοι θα έρθουν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των όσων κάνουν στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Το «τριφύλλι» έχει σε εξέλιξη μία διαδικασία αρκετών αλλαγών στο ρόστερ του κι επειδή οι παίκτες που έρχονται μπορούν να προστεθούν μονάχα μετά το πέρας της League Phase ενώ εκείνοι που φεύγουν βγαίνουν άμεσα, έχουν δημιουργηθεί κενά στο ας πούμε ευρωπαϊκό τους ρόστερ.

Οι παίκτες που είναι διαθέσιμοι

Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα μέχρι αυτή τη στιγμή οι ποδοσφαιριστές που θα έχει ο Ράφα Μπενίτεθ στην διάθεσή του για το ματς της Πέμπτης με τους Ούγγρους είναι οι εξής (τους βλέπουμε ανά θέση):

Τερματοφύλακες : Λαφόν, Κότσαρης

: Λαφόν, Κότσαρης Στόπερ: Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Φικάι

Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Φικάι Ακραίοι μπακ: Καλάμπρια, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος

Καλάμπρια, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος Μέσοι: Τσιριβέγια, Σιώπης, Σάντσες, Μπακασέτας, Τσέριν, Ταμπόρδα

Τσιριβέγια, Σιώπης, Σάντσες, Μπακασέτας, Τσέριν, Ταμπόρδα Εξτρέμ: Ζαρουρί, Πελίστρι

Ζαρουρί, Πελίστρι Επιθετικοί: Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς

Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς Λίστα Β': Γείτονας, Λάβδας, Σκαρλατίδης, Τερζής,

Κανονικά στην λίστα βρίσκεται και ο Φίλιπ Τζούρισιτς, όμως δύσκολα θα μπορέσει να είναι έτοιμος για το ματς με τους Ούγγρους, αφού την Δευτέρα έκανε ξανά θεραπεία και δεν μπόρεσε έτσι να προπονηθεί, έχοντας μπροστά του ακόμη 1,5 προπόνηση.

Πέραν αυτού εκτός ακόμη από την λίστα βρίσκονται οι Μαντσίνι, Γεντβάι, Βιλένα από την αρχή της φάσης αυτής, ο Ντέσερς, που αντικαταστάθηκε λόγω του τραυματισμού του και παρέμεινε εκτός μετά το νέο του πρόβλημα, οι νεοαποκτηθέντες Τεττέη, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάβες και Αντίνο, αλλά και ο νεαρός Μπόκος, που δεν βρίσκεται σε καμία από τις δύο λίστες.

Σημειωτέον ότι σ' αυτούς πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις απώλειες των Ντραγκόφσκι, Μπρέγκου και Τετέ, που παραχωρήθηκαν και δεν είναι δυνατό να αντικατασταθούν, παρά μόνο μετά το τέλος της φάσης αυτής και πριν την επόμενη. Οι αλλαγές που θα μπορούν να γίνουν τότε είναι μέχρι τρεις τον αριθμό.

«Λειψανδρία» στους εξτρέμ, κενά και σε άλλες θέσεις

Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα με τις μεταγραφές και τις απώλειες που έχουν επιφέρει, έχουν δημιουργηθεί κάποια ζητήματα στο «ευρωπαϊκό» ρόστερ του Παναθηναϊκού.

Στην άμυνα υπάρχουν μονάχα τρεις στόπερ του βασικού ροτέισον, αφού ο Γεντβάι είναι εκτός λίστας κι ένας αριστερός μπακ, αφού φαίνεται πως ο Ισπανός τεχνικός δεν υπολογίζει στον Μλαντένοβιτς .

είναι εκτός λίστας κι ένας αριστερός μπακ, αφού φαίνεται πως ο Ισπανός τεχνικός δεν υπολογίζει στον . Στην μεσαία γραμμή υπάρχουν μεν από δύο παίκτες σε κάθε θέση, ωστόσο ως ένα από τα δύο 8αρια λογίζεται ο Ρενάτο Σάντσες , που είναι «γυάλινος» κι ως ένα από τα δύο 10αρια υπολογίζεται ο Ταμπόρδα , που φαίνεται να είναι οριακά σε λίγο καλύτερη μοίρα από τον Μλαντένοβιτς , αφού έχει μείνει για συνεχόμενα ματς εκτός αποστολής.

, που είναι «γυάλινος» κι ως ένα από τα δύο 10αρια υπολογίζεται ο , που φαίνεται να είναι οριακά σε λίγο καλύτερη μοίρα από τον , αφού έχει μείνει για συνεχόμενα ματς εκτός αποστολής. Το μεγαλύτερο θέμα υπάρχει στα εξτρέμ. Μετά την αποχώρηση του Τετέ ,υπάρχουν μονάχα τρεις εξτρέμ στην λίστα, οι Ζαρουρί , Πελίστρι και Τζούρισιτς , με τον τελευταίο να 'χει λίγες πιθανότητες να προλάβει. Οι Μπόκος και Μαντσίνι βρίσκονται εκτός λιστών.

,υπάρχουν μονάχα τρεις εξτρέμ στην λίστα, οι , και , με τον τελευταίο να 'χει λίγες πιθανότητες να προλάβει. Οι και βρίσκονται εκτός λιστών. Αυτό σημαίνει πως είναι πιθανό ο Ράφα Μπενίτεθ να έχει στην διάθεσή του την Πέμπτη (22/01) μόνο τους Ζαρουρί και Πελίστρι , που ξεκίνησαν και οι δύο στον αγώνα με την ΑΕΚ, αλλά και τον νεαρό Τερζή από την λίστα Β'.

να έχει στην διάθεσή του την Πέμπτη (22/01) μόνο τους και , που ξεκίνησαν και οι δύο στον αγώνα με την ΑΕΚ, αλλά και τον νεαρό από την λίστα Β'. Στην επίθεση υπάρχουν δύο διαθέσιμοι φορ, Πάντοβιτς και Σφντέρσκι, αφού ο Ντέσερς αφαιρέθηκε από την λίστα όταν τραυματίστηκε για να μπει ο Σέρβος φορ ενώ ο Τεττέη αποκτήθηκε μετά την έναρξη της League Phase.

Ταυτόχρονα υπάρχουν και τέσσερις πιτσιρικάδες με τους οποίους μπορεί να κλείσει μερικες τρύπες ο Ράφα Μπενίτεθ. Αφορά τους τέσσερις νεαρούς που βρίσκονται στην λίστα Β', δηλαδή τον τερματοφύλακα Γείτονα, τον κεντρικό αμυντικό Λάβδα, τον δεξιό μπακ Σκαρλατίδη και τον εξτρέμ Τερζή.