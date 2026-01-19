Χωρίς σημαντικούς ποδοσφαιριστές (Μεϊτέ, Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς), ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για το ματς με τη Μπέτις.

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε τον στόχο του απέναντι στον ΟΦΗ, πήρε το τρίποντο και πλέον στρέφει αποκλειστικά την προσοχή του στην ευρωπαϊκή συνέχεια.

Τα δύο παιχνίδια που ακολουθούν για το UEFA Europa League 2025-26 μπαίνουν σε πρώτο πλάνο, με αρχή τη μεγάλη αναμέτρηση της Πέμπτης (22/1 – 18:45) στην Τούμπα απέναντι στη Μπέτις.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα στο παιχνίδι πρωταθλήματος ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης σε γυμναστήριο και πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν κανονικά στο γήπεδο. Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κατοχής, δουλειά στην τακτική και οικογενειακό δίτερμα.

Στα ιατρικά, ο Σουαλιό Μεϊτέ υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία έδειξε πως δεν υπάρχει κάποια ζημιά, με την κατάστασή του να αξιολογείται καθημερινά. Ο Λούκα Ιβανούσετς έκανε θεραπεία και γυμναστήριο, ο Γίρι Παβλένκα συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης και συνέχισε ατομικά, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ προχώρησε το πρόγραμμα επανένταξής του. Εκτός προπόνησης λόγω ίωσης έμεινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Το επόμενο ραντεβού των «ασπρόμαυρων» είναι την Τρίτη (20/1) στις 16:00, με το βλέμμα στραμμένο ξεκάθαρα στην ευρωπαϊκή πρόκληση που έρχεται.