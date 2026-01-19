Προπόνηση αντί για ρεπό, θεραπεία ο Τζούρισιτς

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο Κορωπί για προπόνηση μετά την ακύρωση του ρεπό τους. Θεραπεία έκανε ο Τζούρισιτς.

Την προετοιμασία τους για τον αγώνα με την Φερεντσβάρος (22/01-22:00) ξεκίνησαν το πρωί της Δευτέρας (19/01) οι παίκτες του Παναθηναϊκού, αφού, μετά από απόφαση του Ράφα Μπενίτεθ, ακύρωσε το ρεπό, που ήταν προγραμματισμένο για σήμερα, εξαιτίας της εικόνας που είχαν οι «πράσινοι» στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με την «Ένωση» έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Θεραπεία ακολούθησαν οι Τζούρισιτς και Ντέσερς, με τον Σερβό εξτρέμ να είναι αμφίβολος για τον αγώνα με τους Ούγγρους έχοντας ήδη απωλέσει τα ματς με Άρη και ΑΕΚ.