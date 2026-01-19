Μέσα ο Ντεόσα - Αμφίβολος ο Άντονι για τον αγώνα της Μπέτις με τον ΠΑΟΚ

Ο Νέλσον Ντεόσα ανάρρωσε από την αμυγδαλίτιδα και αναμένεται να συμπεριληφθεί κανονικά στην αποστολή της Μπέτις για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Άντονι παραμένει αμφίβολος.

Ο ΠΑΟΚ, μετά την άνετη επικράτηση χθες (18/01) επί του ΟΦΗ, ετοιμάζεται να υποδεχθεί στην Τουμπα την Μπέτις στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Οι «βερδιμπλάνκος», ξεκίνησαν την προετοιμασία τους σήμερα το πρωί, με τον Μανουέλ Πελεγκρίνι να προετοιμάζει τους παίκτες του για την επίσκεψη στην συμπρωτεύουσα, χωρίς να έχει στην διάθεση του έναν βασικό «γρανάζι».

Αναλυτικότερα, ο Άντονι είναι αμφίβολος για το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ βρέθηκε σήμερα κανονικά στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, αλλά δεν έκανε προπόνηση με τους συμπαίκτες του. Αντ΄αυτού ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, με την κατάσταση του να επανεκτιμάται καθημερινά και τον Χιλιανό τεχνικό να αναβάλλει την τελική του απόφαση μέχρι αύριο.

Από την άλλη, οι Εζαλζουλί, που αγωνίστηκε χθες στον επεισοδιακό τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής με το Μαρόκο, αλλά και Άμραμπατ, που ταλαιπωρείται από έναν μικρό τραυματισμό, είναι σχεδόν απίθανο να προλάβουν το ταξίδι για την συμπρωτεύουσα και όπως όλα δείχνουν θα παραμείνουν στην Σεβίλλη παρέα με τους τραυματίες Ίσκο, Μπεγερίν, Κούτσο και Φίρπο, αλλά και τον τιμωρημένο πρώην ερυθρόλευκο, Μπακαμπού.

«Γνωρίζουμε ότι ο Αμραμπάτ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα από το χτύπημα που υπέστη εδώ όταν συγκρούστηκε με τον Ίσκο. Όταν επιστρέψει, θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα», δήλωσε ο Πελεγκρίνι.

Τέλος, ο σύλλογος από την Ανδαλουσία έχει και μία επιστροφή, καθώς ο Νέλσον Ντεόσα ξεπέρασε την αμυγδαλίτιδα που τον ταλαιπωρούσε και όπως όλα δείχνουν θα συμπεριληφθεί κανονικά στην αποστολή για την χώρα μας.

Ο Κολομβιανός μέσος προπονήθηκε σήμερα το πρωί με τους συμπαίκτες του, χωρίς κανένα πρόβλημα και αναμένεται, εάν έχει αναρρώσει πλήρως μέχρι την Πέμπτη, να ξεκινήσει ακόμη και βασικός, αντικαθιστώντας τον Ρόκα ή τον Αλτιμίρα, που έπαιξαν στην θέση του στον αγώνα εναντίον της Βιγιαρεάλ το περασμένο Σάββατο.