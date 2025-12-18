Χαμός από τους φίλους του Παναθηναϊκου για Φερεντσβάρος, διπλάσια τα αιτήματα από τα διαθέσιμα εισιτήρια

Μόλις 24 ώρες μετά το άνοιγμα των αιτημάτων για το εκτός έδρας ματς του Παναθηναϊκού με την Φερεντσβάρος η ζήτηση έφτασε να είναι διπλάσια από την διαθεσιμότητα.

Τι κι αν η ομάδα δεν διανύει τις καλύτερες μέρες της αγωνιστικά, ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι αποφασισμένος να βρίσκεται παντού για το «τριφύλλι». Μετά την τρομερή παράσταση που έδωσαν χθες στο «Ανθή Καραγιάννη» οι 2 χιλ. και πλέον φίλοι των «πρασίνων» που βρέθηκαν εκεί, ήρθε η τρομερή ζήτηση για τα εισιτήρια του εκτός έδρας της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ με την Φερεντσβάρος για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός θα έχει στην διάθεσή του περίπου 1.100 εισιτήρια για το ματς με τους Ούγγρους στην «Groupama Arena» και η διαδικασία των αιτημάτων ξεκίνησε μόλις την Τετάρτη (17/12).

Τι κι αν η προθεσμία ήταν μέχρι την προσεχή Δευτέρα (22/12), μόλις 24 ώρες μετά την έναρξή της, η ζήτηση που υπάρχει και τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί από τους φίλους των «πρασίνων» έχει φτάσει να είναι διπλάσια από τα διαθέσιμα εισιτήρια κάτι που σημαίνει πως στην ουσία έχει υπάρξει ένα άτυπο... sold out.