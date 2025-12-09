Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για τον «τελικό» πρόκρισης στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς, με τους αγρότες να διαβεβαιώνουν ότι οι φίλοι του Δικεφάλου θα περάσουν κανονικά.

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για ένα από τα πιο κρίσιμα εκτός έδρας παιχνίδια της σεζόν, καθώς την Τετάρτη (10/12) ταξιδεύει στη Βουλγαρία για να αντιμετωπίσει τημν επομένη (11/12 – 19:45) τη Λουντογκόρετς, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League. Ένα ματς που θα κρίνει ουσιαστικά την πορεία του Δικεφάλου στην Ευρώπη και συνοδεύεται από έντονο ενδιαφέρον του κόσμου.

Παρά το γεγονός ότι η Huvepharma Arena είναι ένα από τα μικρότερα γήπεδα της διοργάνωσης, με χωρητικότητα μόλις 8.420 θέσεων, οι φίλοι του ΠΑΟΚ κινήθηκαν αστραπιαία. Η διάθεση των εισιτηρίων που αναλογούσαν στους «ασπρόμαυρους» ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής (5/12), και μέσα σε λιγότερο από τρεις ώρες είχαν ήδη εξαντληθεί.

Το ταξίδι, ωστόσο, έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη των αγροτικών κινητοποιήσεων. Τα μπλόκα σε κομβικά σημεία της χώρας έχουν δημιουργήσει ανησυχία σχετικά με τη διέλευση των οχημάτων προς τα σύνορα. Παρόλα αυτά, οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα.

Ο επικεφαλής των αγροτών στον Προμαχώνα, Γιάννης Τουρτούρας, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 ότι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ όχι μόνο δεν θα εμποδιστούν, αλλά θα διευκολυνθούν στη διέλευσή τους:

«Για να σας το πω… κωδικοποιημένα, στις Σέρρες είμαστε όλοι ΠΑΟΚτσήδες. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να εμποδίσουμε τη διέλευση οποιουδήποτε φιλάθλου, είτε με ΙΧ είτε με λεωφορεία, για να ταξιδέψει στη Βουλγαρία. Θα περάσουν όλοι ελεύθερα. Εμείς θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας, να στηρίζει τα αιτήματά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως έγινε γνωστό, η απαγόρευση διέλευσης θα αφορά μόνο τα φορτηγά, και μάλιστα σε συγκεκριμένες ώρες (12:00–20:00). Όλα τα υπόλοιπα οχήματα θα κινούνται κανονικά προς τα σύνορα, χωρίς καθυστέρηση.

Η παρουσία του κόσμου στη Βουλγαρία —ακόμη και σε ένα τόσο μικρό γήπεδο— θα είναι για ακόμη μία φορά καθοριστική. Ο ΠΑΟΚ καλείται να σταθεί στο ύψος της περίστασης σε ένα ευρωπαϊκό ματς που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για ολόκληρη τη σεζόν.