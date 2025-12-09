Ο Βασίλης Φωτιάς ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει το εκτός έδρας ματς της Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα κόντρα στη Μίντιλαντ (11/12, 19:45).

Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές για τις επόμενες αναμετρήσεις σε Europa League και Conference League. Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Φωτιάς θα σφυρίξει τον εκτός έδρας αγώνα της Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα απέναντι στη Μίντιλαντ (11/12, 19:45) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Δίπλα του θα βρίσκονται δύο ακόμα Έλληνες βοηθοί, ο Ανδρέας Μεϊντάνας και ο Μιχαήλ Παπαδάκης, ενώ 4ος διαιτητής θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Το VAR θα έχει τον Ισπανό Θέσαρ Σότο Γκράδο.