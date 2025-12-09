Europa League: Ο Φωτιάς θα διευθύνει το παιχνίδι της Γκενκ του Καρέτσα με τη Μίντιλαντ
Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές για τις επόμενες αναμετρήσεις σε Europa League και Conference League. Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Φωτιάς θα σφυρίξει τον εκτός έδρας αγώνα της Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα απέναντι στη Μίντιλαντ (11/12, 19:45) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Δίπλα του θα βρίσκονται δύο ακόμα Έλληνες βοηθοί, ο Ανδρέας Μεϊντάνας και ο Μιχαήλ Παπαδάκης, ενώ 4ος διαιτητής θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Το VAR θα έχει τον Ισπανό Θέσαρ Σότο Γκράδο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.