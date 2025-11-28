Ο ΠΑΟΚ έχασε σπουδαία ευκαιρία να «κλειδώσει» την πρόκριση, πληγωμένος στο φινάλε από ένα γκολ που αλλάζει τη διαχείριση μέχρι τη διακοπή. Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει.

Υπάρχουν βραδιές που δεν χρειάζονται πολλές κουβέντες· μόνο ένα βλέμμα στην άδεια Τούμπα μετά το τέλος αρκεί. Κι αυτή η εικόνα «έλεγε» ολόκληρη την ιστορία της χθεσινής αναμέτρησης με την Μπραν.

Ο ΠΑΟΚ έχασε μια τεράστια ευκαιρία. Μια από αυτές που δεν έρχονται συχνά, ειδικά στην League Phase. Το γκολ του Κέρνβινγκ στο 89’ δεν ήταν απλώς η ισοφάριση ενός αγώνα. Ήταν το… γλίστρημα μιας ολόκληρης διαχείρισης, μιας στρατηγικής μέχρι να φτάσουμε στη διακοπή των Χριστουγέννων. Με τον «Δικέφαλο» να έχει δύσκολα και απαιτητικά ματς μπροστά του.

Ας μη γελιόμαστε, είναι άλλο να πας στη Βουλγαρία με 10 βαθμούς, έχοντας την άνεση να παίξεις έξυπνα, και τελείως άλλο να κουβαλάς δύο λιγότερους και το «πρέπει» να σου βαραίνει τον σβέρκο. Η Λουντογκόρετς, η Μπέτις, η Λιόν — τα παιχνίδια που έρχονται μοιάζουν με αδιάκοπη ανηφόρα, και ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία να τα κοιτάξει λίγο πιο καθαρά, λίγο πιο ήρεμα.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Η 17η θέση αυτή τη στιγμή στη συνολική κατάταξη σημαίνει πως αν η League Phase τελείωνε σήμερα, θα έπεφτες πάνω στη Νότιγχαμ Φόρεστ του Μαρινάκη ή στη Ρόμα. Δεν το λες και την πιο ιδανική συνθήκη μες το Φλεβάρη…

Το παράδοξο είναι πως ο ΠΑΟΚ, για πρώτη φορά μετά από πολλά τέτοια ευρωπαϊκά βράδια, δεν κατάφερε να κρατήσει τον έλεγχο στο φινάλε. Μπορεί η ισοφάριση να ήρθε στο 89’, όμως η προειδοποίηση είχε αρχίσει νωρίτερα. Η ομάδα έμοιαζε να ξεφουσκώνει, να χάνει μέτρα, να ψάχνει ανάσες που δεν υπήρχαν σκόρπιες στο τερέν της Τούμπας.

Κι εδώ είναι που λες «κρίμα». Γιατί κάποιοι χθες έκαναν παιχνίδι που άξιζε να συνοδευτεί από νίκη. Ο Παβλένκα με την απόκρουση στο πέναλτι. Ο συγκλονιστικός Μιχαηλίδης. Ο Κένι, ήταν παντού και πάντα χρήσιμος. Κι όμως, το ποδόσφαιρο δεν ρωτάει.

Όπως δεν ρώτησε και για τον Τσάλοφ. Η Τούμπα μπορεί να άδειασε γρήγορα, αλλά στην ατμόσφαιρα έμεινε μόνο το όνομά του. Η πρώτη ενέργεια του Ρώσου, που μπήκε στο 84’ και πρόλαβε να βγάλει τους πάντες εκτός εαυτού, αυτή η αντεπίθεση που θα μπορούσε να καθαρίσει το ματς με μια σωστή πάσα προς τον Ντεσπόντοφ, μετατράπηκε σε αφετηρία της Νορβηγικής ισοφάρισης. Μία λάθος σκέψη, ένα κοντρόλ παραπάνω — και η ισορροπία της ομάδας έφυγε από το γήπεδο μαζί με την αυτοπεποίθηση του Ρώσου. Η έλλειψη ψυχισμού σε τέτοια στιγμή απλώθηκε πάνω στην Τούμπα σαν σύννεφο.

Μέτρησαν κι άλλα. Η κούραση που έκανε μπαμ στον Μεϊτέ, όχι μόνο στη φάση του πέναλτι, αρκούσε για να καταλάβεις ότι το σώμα δεν είχε άλλα να δώσει. Η συνεχής διαχείρισή του Γάλλου χαφ, ο οποίος παίζει ασταμάτητα φτάνοντας να γράφει 22/22 συμμετοχές, από τον Λουτσέσκου δεν βοηθά, ειδικά όταν ο Μπιάνκο —θετικός και παίκτης ομάδας— βλέπει την αλλαγή να γράφει συχνά το δικό του όνομα. Το ίδιο και ο Γιακουμάκης. Το ίδιο και ο Τάισον. Όλα μαζί δημιουργούν μια συσσωρευμένη κόπωση που πλέον φαίνεται και με γυμνό μάτι.

Σε αυτά πρόσθεσε την υποτροπή του Πέλκα που σήμερα η μαγνητική θα κρίνει την κατάστασή του, την απουσία του Κωνσταντέλια που δεν αναμένεται ούτε στη Λιβαδειά, τα δύο σχεδόν 90λεπτα του Τάισον μέσα σε τέσσερις ημέρες, και δεν χρειάζεται να είσαι προπονητής για να δεις πόσο δύσκολο θα είναι το βράδυ της Κυριακής απέναντι στον φορμαρισμένο Λεβαδειακό.

Αυτή όμως είναι ακριβώς η στιγμή που φαίνεται τι πραγματικά έχει μέσα της μια ομάδα.

Υπήρχε όμως και κάτι όμορφο σε αυτό το γκρίζο βράδυ. Η ιστορική μέρα για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 60% των μετοχών στον Αριστοτέλη Μυστακίδη. Ένα νέο ξεκίνημα, ένα χαμόγελο μέσα στην ένταση, μια υπόσχεση ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να ξαναδεί μεγάλες στιγμές, αυτή τη φορά στο μπάσκετ.

Η παρουσία του Νίκου Βεζυρτζή στο νέο σχήμα αποτελεί σύνδεση με μια εποχή που ολόκληρος ο σύλλογος κουβαλά ως παρακαταθήκη — όμως πάνω απ’ όλα είναι υπενθύμιση πως ο ΠΑΟΚ προχωρά όταν είναι ενωμένος.

Ίσως αυτή να είναι και η λέξη-κλειδί για τις εβδομάδες που έρχονται. Ενότητα. Ψυχραιμία. Διαχείριση.