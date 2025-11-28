Ο πραγματισμός του Ράφα οδηγεί τον Παναθηναϊκό στο Europa League

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Στουρμ Γκρατς, την σφραγίδα Μπενίτεθ σε αυτή και τους μεγάλους πρωταγωνιστές.

To διακήβευμα μεγάλο. Η νίκη θα ξεκλείδωνε την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής συνέχειας στο Europa League μέσα από το 9-24 και θα έβαζε ρεαλιστικές βάσεις διεκδίκησης της πρώτης οκτάδας. Οι απουσίες; Πολλές και σημαντικές. Οι δεξιοί μπακ; Χωρίς ρυθμό και οι δύο. Εξάρια; Ούτε για δείγμα όσον αφορά το αρχικό σχήμα. Την Κυριακή ντέρμπι ζωής ή θανάτου κόντρα στην ΑΕΚ. Ποιά ήταν η απάντηση του Ράφα Μπενίτεθ σε όλα αυτά;

Τριάδα στο κέντρο της άμυνας για να προστατεύσει τον άξονα και να καλύψει τα ρίσκα του Τσέριν-Μπακασέτας. Αναμονή στο μεσαίο μπλοκ, συμπαγές σύνολο, έλεγχος του παιχνιδιού στο μεγαλύτερο διάστημα, επένδυση στην ανασταλτική λειτουργία. Οι Αυστριακοί δεν έκαναν ούτε μία μεγάλης αξίας ποιοτική τελική σε ολόκληρο το ματς. Έβαλαν ένα απίθανο γκολ από τα τριάντα μέτρα και... that's it. Όταν θωρακίζεις τα μετόπισθεν, στιγμές στο επιθετικό τρίτο θα βρεις. Όχι πολλές. Αυτές τις λίγες, όμως, πρέπει να τις κάνεις γκολ. Δεν θα πρέπει να γίνει ο κανόνας, αλλά εδώ οι συνθήκες ήταν ειδικές. Must win αναμέτρηση, σπουδαίο ματς σε τρεις ημέρες, ένα κάρο απόντες.

Στο επιθετικό τρίτο δύο σπουδαίες στιγμές ατομικής ποιότητας έκαναν την διαφορά. Τρεις επαφές κλάσης. Να τις δούμε μία προς μία; Ο Ζαρουρί χαϊδεύει την μπάλα και την στέλνει συστημένη στο κεφάλι του Σφιντέρσκι για το 1-0. Ο Πολωνός μπορεί να μην οδηγεί τον κόσμο να κάνει ουρές στην μπουτίκ για να αγοράσει φανέλες με το όνομά του αλλά τούτη την στιγμή είναι πρώτος σκόρερ με 8 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει σκοράρει σε όλα τα ματς της league phase, εκτός από το Μάλμε και το χαμένο πέναλτι. Αν είχε ευστοχήσει θα είχε 5/5. 4/5, not bad! O ορισμός του value for money.

Στο απόλυτα ισορροπημένο δεύτερο μέρος που είχε μόνο την κεφαλιά του Πολωνού στο 49', ο Καλάμπρια έβγαλε την φανέλα του. Φόρεσε εκείνη του Ντάνι Άλβες και η δουλειά έγινε. Η μπάλα πάνω από το κεφάλι του αμυντικού. Σαν σταματημένο τον πέρασε. Από την ποδοσφαιρική... ηδονή της ντρίμπλας αυτής, το μυαλό μπορεί να έλεγε πάσα για να το σιγουρέψει, η ψυχολογία έλεγε τελείωμα αλήτικο με το εξωτερικό. Αυτό έκανε και το έκανε τέλεια.

Κυνισμός στο τελευταίο εικοσάλεπτο, απόλυτη συγκέντρωση πίσω από την μπάλα και οι τρεις βαθμοί από χρυσάφι στο σακούλι. Ο πραγματισμός του Ράφα σε όλο του το μεγαλείο. Νίκη από το ποδοσφαιρικό του εγχειρίδιο, από αυτές που φέρουν την σφραγίδα του. Μόνο το τρομερό γκολ του Κιτεϊσβίλι του χάλασε το σχέδιο. Μηδενική απειλή, συμπαγές σύνολο, ουσία στα τελευταία μέτρα και πάμε παρακάτω. Σε αυτή την χρονική περίοδο αρκεί, στη συνέχεια θα πρέπει να διανθιστεί με μεγαλύτερη, ποιοτικότερη δημιουργία.

Η επικράτηση αυτή έφερε τον Παναθηναϊκό στην 14η θέση και στα επόμενα τρία παιχνίδια (Πλζεν μέσα, Φερεντσβάρος έξω, Ρόμα μέσα) θέλει έναν με δύο πόντους για να ''κλειδώσει'' το 9-24 και τουλάχιστον τέσσερις για να είναι πολύ δυνατά στο κόλπο της πρώτης εκτάδας. Όπως λέει, όμως, και ο Ράφα ''game by game'' και τώρα το πρόγραμμα δείχνει ΑΕΚ, το Europa μπορεί να περιμένει, είναι ένας στόχος, όμως, που είναι ''εδώ'' και απόλυτα ''ζωντανός''.

Σε ατομικό επίπεδο, τώρα: Η τριπλέτα στο κέντρο της άμυνας έκανε μεγάλο ματς. Κορυφαίος μεταξύ ίσων ο Πάλμερ Μπράουν. Απλά συγκλονιστικός ο Αμερικανός στόπερ.

Ο Ζαρουρί ως αριστερός μπακ-χαφ ήταν η ευχάριστη έκπληξη, αν και το παιδί έχει αποδείξει πως είναι πάντα συνεπής στα ανασταλτικά του καθήκοντα και σπάνια εκθέτει τον μπακ του. Γκολ στις Σέρρες, ασίστ στο ΟΑΚΑ, τον ευνόησαν οι τραυματισμοί, πήρε ρυθμό μέσα από συνεχόμενες συμμετοχές και κάνει την διαφορά.

Για Σφιντέρσκι και Καλάμπρια τα είπαμε παραπάνω.

Είναι ευχάριστο μαντάτο το γεγονός πως αγωνίστηκε ως αλλαγή ο Τσιριβέγια, άρα θα είναι έτοιμος να ξεκινήσει στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, όσοι ήρθαν από τον πάγκο ήταν στο κλίμα του παιχνιδιού και βοήθησαν και το Τριφύλλι με 4/4 και 6/7 με τον Μπενίτεθ έχει αφήσει τα ψυχολογικά στην άκρη, έχει φτιάξει την αυτοπεποίθησή του και μπορεί να ατενίζει το μέλλον με ελπίδα και προσδοκίες για ακόμη καλύτερη εικόνα. Με τις προπονήσεις, τις επιστροφές των τραυματιών και τις μεταγραφές του Ιανουαρίου...