Τι δείχνει το περσινό Europa League σχετικά με τους βαθμούς που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να περάσει στην επόμενη φάση.

Ο Παναθηναϊκός μετά τη Μάλμε πήρε τη δεύτερη σερί νίκη του στο Europa League με αντίπαλο τη Στουρμ Γκρατς και πλέον με 9 βαθμούς έχει ελπίδες ακόμα και για την οκτάδα!

Πόσους, όμως, βαθμούς χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να προκριθεί στα playoffs ή την οκτάδα. Την απάντηση σε αυτό μας τη δίνει η περσινή σεζόν, που ήταν η πρώτη με League Phase στη διοργάνωση.

Θυμίζουμε ότι οι πρώτες 8 ομάδες πάνε απευθείας στη φάση των «16» του Europa League, ενώ αυτές που θα τερματίσουν στις θέσεις 9 έως και 24 παίζουν μεταξύ τους στα playoffs.

Πέρυσι λοιπόν, ΠΑΟΚ, Τβέντε και Φενέρμπαχτσε πέρασαν τελευταίες με 10 βαθμούς, ενώ Μπράγκα και Έλφσμποργκ, που είχαν την ίδια συγκομιδή, έμειναν εκτός λόγω διαφοράς τερμάτων. Βλέπετε, ο «δικέφαλος» ήταν στο +2, οι Ολλανδοί στο -1 και οι Τούρκοι στο -2, ενώ Πορτογάλοι και Σουηδοί ήταν στο -3 και στο -5 αντίστοιχα.

Όσον αφορά την 8άδα τώρα, εκεί οι Ρέιντζερς, έχοντας 14 βαθμούς, τερμάτισαν 8οι, κερδίζοντας στη διαφορά τερμάτων την Μπόντο Γκλιμτ, την Άντερλεχτ και τη Στεάουα Βουκουρεστίου, που είχαν την ίδια συγκομιδή.

Στους 15 ήταν Λιόν και Ολυμπιακός που τερμάτισαν στην 6η κι 7η θέση, ενώ στους 13 βαθμούς και στις 12-14 ήταν οι Άγιαξ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Γαλατασαράι.

Κλειδί τα δύο επόμενα ματς

Αν κοιτάξει κανείς το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση, θα αντιληφθεί πως μπορεί την πρόκριση ακόμα και στην οκτάδα, αν πάρει τα δύο επόμενα ματς. Την έκτη αγωνιστική θα υποδεχθεί την Βικτόρια Πλζεν, η οποία επίσης έχει 9 βαθμούς, ενώ στη συνέχεια θα παίξει στην Ουγγαρία με την έκτη στην παρούσα φάση Φερεντβσάρος! Την τελευταία αγωνιστική ο Παναθηναϊκός θα έχει εντός τη Ρόμα, η οποία όμως με 9 βαθμούς κι αυτή δεν θα έρθει και τόσο αδιάφορη.

Tο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Europa League

25 Σεπτεμβρίου 2025: Γιούνγκς Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4

2 Οκτωβρίου 2025 Παναθηναϊκός-Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2

23 Οκτωβρίου 2025 Φέγενορντ-Παναθηναϊκός 3-1

6 Νοεμβρίου 2025 Μάλμε-Παναθηναϊκός 0-1

27 Νοεμβρίου 22:00: Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1

11 Δεκεμβρίου 22:00: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν

22 Ιανουαρίου 2026 22:00: Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός

29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Παναθηναϊκός - Ρόμα