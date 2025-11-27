Ο Ντάβιντε Καλάμπρια με εξαιρετική προσπάθεια και πλασέ έκανε στο 74' το 2-1 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Στουρμ Γκρατς.

Ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να πιέζει την Στουρμ Γκρατς ζητώντας το γκολ του προβαδίσματος, ένα γκολ που κατάφερε να πετύχει στο 74' ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Ιταλός δεξιός οπισθοφύλακας των «πρασίνων» πήρε την μπάλα στην μεγάλη περιοχή μετά από κόντρα στον Μπακασέτα και με εξαιρετική ντρίπλα και σουτ με το εξωτερικό έκανε το 2-1 για το «τριφύλλι».