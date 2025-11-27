Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς: Με γκολάρα ο Καλάμπρια κάνει το 2-1 (vid)
Ο Ντάβιντε Καλάμπρια με εξαιρετική προσπάθεια και πλασέ έκανε στο 74' το 2-1 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Στουρμ Γκρατς.
Ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να πιέζει την Στουρμ Γκρατς ζητώντας το γκολ του προβαδίσματος, ένα γκολ που κατάφερε να πετύχει στο 74' ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Ιταλός δεξιός οπισθοφύλακας των «πρασίνων» πήρε την μπάλα στην μεγάλη περιοχή μετά από κόντρα στον Μπακασέτα και με εξαιρετική ντρίπλα και σουτ με το εξωτερικό έκανε το 2-1 για το «τριφύλλι».
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.