Ο ΠΑΟΚ, όπως και όλες οι ομάδες στη League Phase στο Europa League, έχει ακόμα τρία ματς. Ένα θα είναι τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Στην 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League ο ΠΑΟΚ θα παίξει απέναντι στη Λουντογκόρετς εκτός έδρας στις 11 Δεκεμβρίου. Τα άλλα 2 παιχνίδια θα είναι στις 22 Γενάρη (με την ομάδα της Μπέτις) και στις 29 του ίδιου μήνα με τη Λιόν.

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League