ΠΑΟΚ: Τα 3 τελευταία παιχνίδια του στη League Phase του Europa League
Ο ΠΑΟΚ, όπως και όλες οι ομάδες στη League Phase στο Europa League, έχει ακόμα τρία ματς. Ένα θα είναι τον ερχόμενο Δεκέμβριο.
Στην 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League ο ΠΑΟΚ θα παίξει απέναντι στη Λουντογκόρετς εκτός έδρας στις 11 Δεκεμβρίου. Τα άλλα 2 παιχνίδια θα είναι στις 22 Γενάρη (με την ομάδα της Μπέτις) και στις 29 του ίδιου μήνα με τη Λιόν.
Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League
- 24 Σεπτεμβρίου 2025 ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0
- 2 Οκτωβρίου 2025 Θέλτα-ΠΑΟΚ 3-1
- 23 Οκτωβρίου 2025 Λιλ-ΠΑΟΚ 3-4
- 6 Νοεμβρίου 2025 ΠΑΟΚ-Γιούνγκ Μπόις 4-0
- 27 Νοεμβρίου 2025 ΠΑΟΚ-Μπραν 1-1
- 11 Δεκεμβρίου 2025 Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ 19:45
- 22 Ιανουαρίου 2026 ΠΑΟΚ-Μπέτις 19:45
- 29 Ιανουαρίου 2026 Λιόν-ΠΑΟΚ 22:00
@Photo credits: eurokinissi, ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.