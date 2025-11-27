Ο Ιβανούσετς στο 64' έκανε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ κόντρα στη Μπραν.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε το γκολ που αναζητούσε στο 64' και προηγήθηκε 1-0 της Μπραν.

Ο Γιακουμάκης βγήκε στην πλάτη της άμυνας, έδωσε στον Τάισον, αυτός πέρασε στον Ιβανούσετς και ο Κροάτης αριστερά εντός περιοχής με θαυμάσιο πλασέ έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 1-0.

Το γκολ του Δικεφάλου