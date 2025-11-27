ΠΑΟΚ - Μπραν: Ζεστή ατμόσφαιρα από 15.000 οπαδούς
Ο ΠΑΟΚ έχει τη συμπαράσταση περίπου 15.000 οπαδών του στο ματς με τη Μπραν.
Η Τούμπα δεν είναι κατάμεστη στο ματς με τη Μπραν.
Στο γήπεδο βρίσκονται περίπου 15.000 οπαδοί του ΠΑΟΚ.
