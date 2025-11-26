Παναθηναϊκός: Διπλό πρόστιμο για τα ματς με Φέγενορντ και Γκόου Αχεντ Ιγκλς

Η UEFA επέβαλλε ποινές στον Παναθηναϊκό για τα όσα συνέβησαν στους αγώνες με την Γκόου Αχεντ Ιγκλς και την Φέγενορντ.

Η πειθαρχική επιτροπή της UEFA τιμωρήσε τον Παναθηναϊκό με δύο νέα πρόστιμα που σχετίζονται με όσα έλαβαν χώρα στους αγώνες με την Γκόου Αχεντ Ιγκλς εντός και την Φέγενορντ εκτός για την και 4η αγωνιστική της League Stage του Europa League.

Για το παιχνίδι με την Γκόου Αχεντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ του επιβλήθηκε πρόστιμο 17,5 χιλ. ευρώ το οποίο ήταν αποτέλεσμα δύο παραβάσεων. Πρώτα για το άναμα πυρσών (4,5 χιλ. ευρώ) κι έπειτα για τους μπλοκαρισμένους διαδρόμους στις εξέδρες (13 χιλ. ευρώ).

Στο ματς στο Ρόντερνταμ κόντρα στην Φέγενορντ, όπου οι «πράσινοι» είχαν την στήριξη περισσότερων από 2,5 χιλ. οπαδών τους, η τιμωρία αφορούσε την ανάρμοστη συμπεριφορά της ομάδας σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 και το ύψος του προστίμου έφτασε τις 6 χιλ. ευρώ.

Συνολικά ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να πληρώσει 23,5 χιλ. ευρώ από τα ματς αυτά.

