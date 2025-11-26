Μιχαηλίδης: «Η Τούμπα είναι μια σκληρή έδρα και θα νιώσει πίεση η Μπραν»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Μιχαηλίδη ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Μπραν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

O Γιάννης Μιχαηλίδης εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στην συνέντευξη Τύπου πριν από την εντός έδρας αναμέτρησης με την Μπραν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

«Η πορεία του ΠΑΟΚ είναι καλύτερη σε Ελλάδα και Ευρώπη σε σχέση με την περσινή σεζόν, δεν έχουν αλλάξει πολλά, είμαστε οι ίδιοι ποδοσφαιριστές πάνω – κάτω, ίσως η νοοτροπία μας είναι καλύτερη, έχουμε δουλέψει πολύ και αυτή η δουλειά βγαίνει στο γήπεδο», σχολίασε ο Ελληνας κεντρικός αμυντικός στο ξεκίνημα των δηλώσεων του.

Αναφορικά με τη δυναμική της αυριανής αντιπάλου του «Δικεφάλου» υποστήριξε αρχικά: «Αναλύσαμε την Μπραν. Μια ομάδα που πιέζει και παίζει καλό ποδόσφαιρο. Αν είμαστε αυτοί που πρέπει δεν θα έχουμε πρόβλημα, όλα θα εξαρτηθούν από εμάς στο αυριανό παιχνίδι»

Πάντως, προειδοποίησε τους Νορβηγούς για την ατμόσφαιρα που θα συναντήσουν στο αυριανό παιχνίδι απαντώντας σε σχετική ερώτηση Νορβηγού δημοσιογράφου για το τι θα συναντήσουν αύριο οι παίκτες της Μπραν: «Η Τούμπα είναι μια σκληρή έδρα. Μια ατμόσφαιρα που δεν την συναντάς εύκολλα. Θα πιεστεί η Μπραν και θα έχει πρόβλημα από την πλευρά του κόσμου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έχει πάντως έμπειρους ποδοσφαιριστές και μπορούν να ανταποκριθούν».

Σχετικά με τις 200 νίκες του Ραζβάν Λουτσέσκου είπε: «Τα νούμερα και οι αριθμοί τα λένε όλα. Έχει δώσει πάρα πολλά στην ομάδα. Πέραν από τους τίτλους, τις επιτυχίες, υπάρχουν και πράγματα που δεν τα βλέπει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Η χρονιά είναι ιστορική ούτως ή άλλως με τα 100 χρόνια του συλλόγου, ασφαλώς αποτελεί κίνητρο να διεκδικήσουμε κάθε τρόπαιο, σε κάθε διοργάνωση, δεν θα τα παρατήσουμε και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος».

Σχετικά με τη βαθμολογική συγκομιδή του ΠΑΟΚ και τον στόχο της πρόκρισης στην επόμενη φάση σχολίασε: «Η διοργάνωση από μόνη της είναι ένα υψηλό κίνητρο. Δεν κοιτάμε τους βαθμούς, σίγουρα θέλουμε τη νίκη για να ανέβουμε στη βαθμολογία, υπάρχει δρόμος με μεγάλες ομάδες, με ομάδες που είναι ποιοτικές, όπως η αυριανή αντίπαλος, κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και δεν σκεφτόμαστε από τώρα το αν προκριθούμε ή όχι».

Τέλος, για τον ίδιο και το γεγονός ότι δεν έχει χάσει ούτε λεπτό στην Ευρώπη τη φετινή σεζόν τόνισε: «Είμαι χαρούμενος που δεν έχω χάσει λεπτό στην Ευρώπη. Η εμπιστοσύνη του προπονητή προς το πρόσωπο μου είναι μεγάλη και είμαι ευγνώμων για αυτό. Έχω δουλέψει πάρα πολύ μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό αλλά δεν αισθάνομαι ότι έχω πετύχει κάτι σπουδαίο».