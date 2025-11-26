Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει τη μεγάλη ευκαιρία που έχει ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μισό της συμμετοχής του στη League Phase του Europa League.

Για τον Παναθηναϊκό η άνοδος 163 θέσεων στη βαθμολογία της UEFA μέσα σε τρία χρόνια, από το Νο 251 που είχε κατρακυλήσει το 2023 στην 88η θέση που βρίσκεται σήμερα δεν είναι και μικρή υπόθεση…

Η 88η θέση στο UEFA ranking είναι η καλύτερη για τους «πράσινους» μετά από 11 χρόνια και την 76η στην οποία βρίσκονταν στο τέλος της περιόδου 2013-14, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ικανοποιεί μία ομάδα, η οποία το 2005 βρέθηκε στην υψηλότερη θέση που είχε ποτέ ελληνικό club στη βαθμολογία της UEFA (18 η στην Ευρώπη) και που από το 2002 έως το 2011, για δέκα σερί σεζόν, ήταν από πλευράς ranking η κορυφαία ελληνική ομάδα στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις!

Από τότε βεβαίως μέχρι σήμερα συνέβησαν πολλά και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται από πέρυσι σε διαδικασία ανάβασης, την οποία οφείλει να συνεχίσει με σταθερά βήματα. Ο ΠΑΟ αξιοποίησε πέρυσι σε μεγάλο ποσοστό (θα μπορούσε και καλύτερα) την ευκαιρία που λέγεται Conference League, αλλά στο δεύτερο μισό της εφετινής συμμετοχής του στη League Phase του Europa League έχει τη μεγάλη ευκαιρία για εκτόξευση…

Εχει ήδη πετύχει δύο σημαντικές εκτός έδρας νίκες με Γιουνγκ Μπόις και Μάλμε, είχε την απρόσμενη ήττα στο ΟΑΚΑ από τους Γκο Αχεντ Ιγκλς, μία… φυσιολογική ήττα από τη Φέγενορντ και στο δεύτερο μισό τρία ματς στο ΟΑΚΑ (Στουρμ, Βικτόρια Πλζεν, Ρόμα) και ένα εκτός έδρας παιχνίδι στα μέτρα του με τη Φερεντσβάρος.

Με έξι πόντους στου δρόμου τα μισά δεν τίθεται θέμα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό (το όριο του top-24 υπολογίζεται στους 9-10), αλλά θα απαιτηθεί μεγάλη υπέρβαση για να φτάσει τους 16-17 βαθμούς, εκεί που υπολογίζεται με βάση τις μαθηματικές προσομοιώσεις το όριο για το top-8.

Aν το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός (απαραίτητη προϋπόθεση για κάτι τέτοιο βεβαίως είναι σε πρώτη φάση τρεις σερί νίκες (με Στουρμ, Πλζεν και Φερεντσβάρος) εκτός από την απευθείας πρόκριση στους 16, που είχε πετύχει πέρυσι ο Ολυμπιακός, θα έχει καταφέρει και μία πρώτη εκτόξευση του ευρωπαϊκού του συντελεστή και βελτίωση μεγαλύτερη από αυτή που πέτυχε πέρυσι μέσω Conference με συγκομιδή βαθμών – ρεκόρ για τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.

Ακόμα και στο ενδεχόμενο που οι πράσινοι πετύχουν ακόμα δύο νίκες στα επόμενα τέσσερα παιχνίδια και καταφέρουν να διατηρηθούν στο 9-16 της τελικής βαθμολογίας του Europa, θα έχουν ακουμπήσει τους 11.000 βαθμούς συγκομιδής της περσινής σεζόν.

Πώς; Με τους 8.000 βαθμούς από τις τέσσερις νίκες στη League Phase και στο περίπου 3.000 βαθμούς έξτρα ως βαθμολογικό μπόνους που δίνει η 13 η θέση της κατάταξης. Ένα μπόνους που θα είναι συν 250 βαθμούς για κάθε θέση ψηλότερα (3.250 για τη 12 η , 3.500 για την 11 η ) και αντίστοιχα μείον 250 βαθμούς για κάθε θέση χαμηλότερα (2.750 βαθμούς η 14 η , 2.500 η 15 η κοκ)…

Με έναν ευρωπαϊκό συντελεστή από εφέτος κοντά στους 30.000 βαθμούς ο Παναθηναϊκός θα έχει οριστικά αφήσει πίσω του τις δυσκολίες των προηγούμενων ετών στα καλοκαιρινά προκριματικά.

Ενας τέτοιος συντελεστής θα φέρει και πάλι τον Παναθηναϊκό κοντά στο ευρωπαϊκό top-50 μετά από κάπου 15 χρόνια και θα τον κάνει και πάλι ισχυρό σε όλους τους προκριματικούς γύρους του Conference και του Europa League, πιθανότατα στον δεύτερο προκριματικό του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών στον οποίο συμμετείχε πέρυσι, μπορεί ακόμα και στα πλέι οφ του Champions League από τα οποία θα ξεκινήσει ο πρωταθλητής Ελλάδας 2026.