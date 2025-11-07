Συμπλήρωσε κάρτες ο Σιώπης με την Μάλμε, το ματς που χάνει

Ο Μανώλης Σιώπης δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στο επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Στουρμ Γκρατς, αφού αντίκρισε την τρίτη κίτρινη κάρτα του στην διοργάνωση.

Χωρίς τον Μανώλη Σιώπη θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Στουρμ Γκρατς ο Παναθηναϊκός στο εντός έδρας παιχνίδι του κόντρα στους Αυστριακούς για την 5η αγωνιστική της League Stage του Europa League.

Ο Έλληνας μέσος των «πρασίνων» αντίκρισε μία κίτρινη κάρτα στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης, η οποία ήταν η τρίτη που βλέπει στην συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης, με αποτέλεσμα να του επιβάλλεται αυτόματα από τους κανονισμούς ποινής μιας αγωνιστικής.

Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις η ποινή αυτή εφαρμόζεται αυτόματα στο επόμενο παιχνίδι και δεν υπάρχει επιλογή, όπως στην Stoiximan Super League, οπότε γι' αυτό θα αναγκαστεί να λείψει κόντρα στην Στουρμ Γκρατς.