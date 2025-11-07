Συμπλήρωσε κάρτες ο Σιώπης με την Μάλμε, το ματς που χάνει

Παναθηναϊκός: Συμπλήρωσε κάρτες ο Σιώπης, το ματς που χάνει
Χωρίς τον Μανώλη Σιώπη θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Στουρμ Γκρατς ο Παναθηναϊκός στο εντός έδρας παιχνίδι του κόντρα στους Αυστριακούς για την 5η αγωνιστική της League Stage του Europa League.
Ο Έλληνας μέσος των «πρασίνων» αντίκρισε μία κίτρινη κάρτα στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης, η οποία ήταν η τρίτη που βλέπει στην συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης, με αποτέλεσμα να του επιβάλλεται αυτόματα από τους κανονισμούς ποινής μιας αγωνιστικής.
Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις η ποινή αυτή εφαρμόζεται αυτόματα στο επόμενο παιχνίδι και δεν υπάρχει επιλογή, όπως στην Stoiximan Super League, οπότε γι' αυτό θα αναγκαστεί να λείψει κόντρα στην Στουρμ Γκρατς.
