Με «Mono PAO» και «Μέχρι τέλους» πανηγύρισε ο Τζούρισιτς

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Μάλμε, έκανε ένα πανηγυρικό ποστ στο Instagram, μετά την λήξη του αγώνα, γράφοντας «Mono PAO» και ντύνοντάς το μουσικά με Νίνο.

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς εκστασιάστηκε μετά το γκολ που σημείωσε στο 85ο λεπτό του αγώνα με την Μάλμε, το οποίο έμελλε να είναι κι εκείνο που έκρινε την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό να φεύγει με το διπλό από την πόλη της Σουηδίας.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός συνέχισε να είναι σε τέτοιο μουντ και μετά την λήξη του αγώνα κι έσπευσε να μοιραστεί την χαρά του με τον κόσμο των «πρασίνων» ανεβάζοντας ένα πανηγυρικό ποστ στο Instagram.

Στην ανάρτηση αυτή έγραψε «Mono PAO» και την έντυσε μουσικά με το τραγούδι του Νίνο «Μέχρι τέλους», το οποίο αναφέρε σ' έναν στίχο του «Πάω (ομόηχο του ΠΑΟ) μέχρι τέλους».

Μην ξεχνάμε πως ο Τζούρισιτς έχει βρεθεί ουκ ολίγες φορές στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει την μπασκετική ομάδα κι εκεί το τραγούδι αυτό παίζει συχνά πυκνά στα ηχεία του γηπέδου, αφού γράφτηκε κατά παραγγελία του ιδιοκτήτη της ομάδας, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Η ανάρτηση του Τζούρισιτς