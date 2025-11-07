Ο Σέρβος αρχηγός έγινε ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές (61) στην ιστορία του ΠΑΟΚ και το γιόρτασε μαζί με τους συμπαίκτες του.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έγραψε ιστορία το βράδυ της Πέμπτης (6/11) στην Τούμπα, καθώς με την παρουσία του στο εντυπωσιακό 4-0 κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις έγινε ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές (61) στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Μέχρι και χθες ο «Ζίλε» ισοβαθμούσε στην πρώτη θέση μαζί με τον Δημήτρη Σαλπιγγίδη, ο οποίος δέκα χρόνια μετά την τελευταία ευρωπαϊκή συμμετοχή του (NK Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ – ΠΑΟΚ 2-1), είδε το ρεκόρ του να περνάει στα χέρια του Σέρβου αρχηγού.

Οι πρώτοι δέκα με τις περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές:

Αντρίγια Ζίβκοβιτς 61 Δημήτρης Σαλπιγγίδης 60 Αντρέ Βιεϊρίνια 56 Στέφαν Σβαμπ 55 Στέφανος Αθανασιάδης 53 Χοσέ Άνχελ Κρέσπο 50 Φερνάντο Βαρέλα 46 Δημήτρης Πέλκας 45 Γιάννης Κωνσταντέλιας 42 Ντιέγκο Μπίσεσβαρ 41

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ φρόντισε να του χαρίσει μια αναμνηστική φανέλα με το Νο.61 στην πλάτη και στα αποδυτήρια της Τούμπας στήθηκε ένα μικρό πάρτι προς τιμή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος την παρέβαλε από τα χέρια του εμβληματικού Αντρέ Βιεϊρίνια.

Δείτε το video: