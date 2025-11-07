Ο Γιάννης Σαπουντζάκης γράφει από το Μάλμε για την παρουσία του Μάρκους Μπεργκ, που ήρθε για να αποτελέσει το κερασάκι στην τούρτα μίας υπέροχης βραδιάς για τον Παναθηναϊκό.

Πώς θα μπορούσε να μην πάει καλά αυτή η βραδιά; Μία ευρωπαϊκή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, με τον κορυφαίο ξένο επιθετικό που πάτησε το πόδι του στη χώρα μας τα τελευταία πολλά – πολλά χρόνια, στην εξέδρα. Ο αγώνες διεξήχθη στη χώρα του, λίγες ώρες μακριά από το σπίτι του.

Ο Μάρκους Μπεργκ πήρε το αυτοκίνητό του και οδήγησε μαζί με τον γιό του ως το Μάλμε αυθημερόν, προκειμένου να δει από κοντά τον αγώνα της ομάδας που έχει και θα έχει για πάντα στην καρδιά του.

Ο μικρός Λίο δεν ήθελε αυτή η ευκαιρία να δει από κοντά τον Παναθηναϊκό, να πάει χαμένη. Έτσι, ζήτησε επιτακτικά από τον μπαμπά του, να τον φέρει στο γήπεδο. Και φυσικά, εκείνος δεν του χάλασε χατίρι. Και πως να του χαλάσει; Καταλάβαινε εύκολα κανείς και μόνο από την «καλησπέρα» του Μάρκους, πόσο πολύ του είχε λείψει αυτή η αύρα του Παναθηναϊκού.

Την στιγμή που έκανε την εμφάνισή του στα δημοσιογραφικά έδρανα, προκειμένου να κατευθυνθεί προς τη θέση του που ήταν λίγο πιο κάτω, επικράτησε ενθουσιασμός. Ένας φίλος είχε έρθει από τα παλιά. Ο Μπεργκ δημιούργησε πολύ ισχυρούς δεσμούς στο διάστημα της παρουσίας του στην Ελλάδα. Πέραν των όσων έκανε εντός των τεσσάρων γραμμών, η προσωπικότητά του και το ήθος του εκτός γηπέδου, αποτέλεσαν πόλο έλξης για όσους βρίσκονταν εκείνη την περίοδο στο περιβάλλον των πράσινων.

Μία θερμή χειραψία και μία αναμνηστική φωτογραφία με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, ήταν η αρχή. Οι περισσότεροι, μάλιστα, παραδεχθήκαμε πως έχουμε στο αρχείο μας κάμποσες φωτογραφίες με τον King Marcus. Κι όμως, μία ακόμα, δεν χάλασε ποτέ κανέναν!

Τον ρωτήσαμε για το νέο κεφάλαιο στη ζωή του. Ο Μάρκους Μπεργκ κάνει τα πρώτα του βήματα στην προπονητική, όντας στενός συνεργάτης του τεχνικού της Γκέτεμποργκ. Της ομάδας, δηλαδή, που τον ανέδειξε και στην οποία έκλεισε την καριέρα του. Μας είπε πως αρχίζει να μαθαίνει, μα έχει ακόμα πολλά να μάθει.

Και δεν θα μπορούσαμε να μην τον ρωτήσουμε, αν το θεωρεί πιθανό, μία μέρα να επιστρέψει στο τριφύλλι. «Ποτέ δεν ξέρεις πως τα φέρνει η ζωή», ήταν η διπλωματική του απάντηση. Το πρόσωπό του, όμως, άστραψε. Αγαπάει τον Παναθηναϊκό και δεν το κρύβει.

Φυσικά, αναγνωρίζει πως για την οικογένειά του αυτήν την περίοδο, το καλύτερο είναι να βρίσκεται στη Σουηδία. Όμως, για το μέλλον, δεν μπορεί τίποτα να αποκλειστεί. Στη συνέχεια, τον ρωτήσαμε αν ήρθε έστω για διακοπές φέτος στην Ελλάδα. Πρόκειται, άλλωστε, για κάτι που συνηθίζει να κάνει. Δεν είχε, όμως, αυτήν την δυνατότητα αυτή τη σεζόν. Χαρακτηριστικά μας εξήγησε πως είχε στη διάθεσή του ένα μικρό διάλειμμα μόλις έξι ημερών.

Όμως, προσέθεσε πως το Παγκόσμιο Κύπελλου που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι, θα αποτελέσει (πιθανότατα) και την ιδανική ευκαιρία!

Στη συνέχεια της συζήτησης, έδειξε κι εκείνος να είναι πολύ αισιόδοξος ενόψει της συνέχειας για το τριφύλλι. Η έλευση του Ράφα Μπενίτεθ, η επέκταση του προπονητικού κέντρου στο Κορωπί και φυσικά ο γοργός ρυθμός ανέγερσης του νέου γηπέδου της ομάδας, ήταν από τα θέματα που κυριάρχησαν στην κουβέντα μας.

Το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή στο ματς, τον βρήκε απόλυτα ικανοποιημένο. Χάρηκε τόσο εκείνος, όσο και ο μικρός Λίο, για τη σπουδαία νίκη του τριφυλλιού επί της Μάλμε. Άλλωστε, ο Σουηδός πρώην άσος των πράσινων, γνωρίζει πολύ καλά πως το DNA του συλλόγου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις καλές πορείες στα Κύπελλα Ευρώπης.

Πάντως, αξίζει να αναφέρουμε πως ο άλλοτε σέντερ φορ του Παναθηναϊκού, δεν αποτέλεσε πόλο έλξης μονάχα για τους Έλληνες που βρέθηκαν στο γήπεδο. Οι Σουηδοί της Μάλμε τον υποδέχθηκαν και αυτοί με ζέση. Άλλωστε, πέραν των συλλόγων των οποίων φόρεσε και τίμησε τη φανέλα, ο Μάρκους Μπεργκ άφησε το δικό του αποτύπωμα και με το εθνόσημο στο στήθος.

Στιγμές μετά το φινάλε της αναμέτρησης και αφού μας χαιρέτησε όλους, πήρε τον δρόμο της επιστροφής προς το Γκέτεμποργκ. Είχε και κοντά στις τρεις ώρες δρόμο. «Να προσέχετε», μας είπε. «Till next time», του απαντήσαμε! Και ένα είναι το βέβαιο. Πως η παρουσία του, «έφτιαξε» ακόμα περισσότερο την υπέροχη βραδιά που μας χάρισαν ο Ράφα Μπενίτεθ και οι ποδοσφαιριστές του!