Λουτσέσκου: «Το ματς έγινε εύκολο όταν έμειναν με 10 παίκτες, εξαιρετική η αντίδρασή μας στο δεύτερο ημίχρονο» (vid)

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στην εξαιρετική όπως την χαρακτήρισε αντίδραση της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ επισήμανε πως το ματς για τον «δικέφαλο του βορρά» έγινε εύκολο όταν η Γιουνγκ Μπόις έμεινε με 10 παίκτες.

Ο ΠΑΟΚ μπορεί στο πρώτο ημίχρονο να μην μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την αριθμητική υπεροχή που είχε απέναντι στην Γιουνγκ Μπόις μόλις στο 6', ωστόσο στο δεύτερο πέταγε... φωτιές επικρατώντας με 4-0 για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Μετά το τέλος του αγώνα ο τεχνικός του «δικεφάλου», Ραζβάν Λουτσέσκου μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Να είμαστε ειλικρινείς και να παραδεχτούμε ότι το ματς έγινε εύκολο όταν έμειναν με 10 παίκτες στο 6ο λεπτό. Στο πρώτο μέρος προσπαθήσαμε να παίξουμε με έναν πιο ασφαλή τρόπο.

Στο δεύτερο μέρος αφήσαμε πίσω μας τις αμφιβολίες που είχαμε στο μυαλό μας, παίξαμε με αυτοπεποίθηση, με ενθουσιασμό. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, σκοράραμε, πήραμε μια μεγάλη σε έκταση νίκη αν και το σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί που πήραμε.

Στο πρώτο μέρος παίζαμε πιο αργά έχοντας στο μυαλό μας ότι έχουμε αρκετά λεπτά ακόμη μπροστά μας. Στο δεύτερο ημίχρονο η αντίδραση μας ήταν εξαιρετική και μας έδωσε αυτό το ξεχωριστό σκορ και τη σπουδαία νίκη σε μια όμορφη βραδιά για την ομάδα».