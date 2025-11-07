ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις: Ο Λουτσέσκου φίλησε τον Τάισον και ο Βραζιλιάνος ανταπέδωσε
Πολύ ωραία στιγμή με τον έμπειρο μεσοεπιθετικό και τον Ραζβάν Λουτσέσκου στο περιθώριο του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Γιουνγκ Μπόις.
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με το ευρύ 4-0 της Γιούνγκ Μπόις. Ξέχωρα από το ματς και το σκορ ο Τάισον με τον Λουτσέσκου έδωσαν ένα πολύ ωραίο πλάνο. Ο Ρουμάνος τεχνικός αγκάλιασε τον παίκτη του και τον φίλησε και ο Τάισον ανταπέδωσε.
