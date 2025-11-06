ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις: Το 3-0 με εξαιρετική κίνηση και σουτ Κωνσταντέλια, το 4-0 ο Μπάμπα
Ο ΠΑΟΚ δεν σταμάτησε να σκοράρει απέναντι στην ομάδα της Γιουνγκ Μπόις κάνοντας από το 72' έως και το 75' το 3-0 και το 4-0.
Στο 72ο λεπτό ήταν που σκόραρε για τον ΠΑΟΚ απέναντι στη Γιούνγκ Μπόις με ωραία ενέργεια και σουτ ο Κωνσταντέλιας. Ζίβκοβιτς, Οζντόεφ και Ζίβκοβιτς και από τον Σέρβο η μπάλα πήγε αριστερά στη μεγάλη περιοχή στον Κωνσταντέλια και ο διεθνής άσος με δεξί σουτ εκτέλεσε τον Κέλερ για το 3-0.
Στο 75' υπήρξε νέα πάσα του Ζίβκοβιτς στον Κένι. Ο Άγγλος γύρισε από τα δεξιά τη μπάλα και ο μετά ο Μπάμπα σε κενή εστία σημείωσε το 4-0.
