Ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε το εμπόδιο και της Γιουνγκ Μπόις, κάτι που δεν σημαίνει μόνο έξτρα τρεις βαθμούς αλλά και νέα έσοδα για τον σύλλογο.

Plus 450.000 ευρώ για τον ΠΑΟΚ μετά την επικράτησή του στην Τούμπα με σκορ 4-0 αντίπαλο την ομάδα της Γιούνγκ Μπόις. Και όλα αυτά ενώ στο Europa League υπάρχει και μπόνους 75.000 ευρώ για τη θέση που καταλαβάνει κανείς. Ακόμα κι αν ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα τερματίσει στην 25η θέση από τις 36 ομάδες και μείνει εκτός των play offs, πάλι θα βάλει στο ταμείο του 12Χ75.000 ευρώ, δηλαδή 900.000 ευρώ. Με τη νίκη του στη Γαλλία επί της Λιλ πήρε ακόμα 450.000 ευρώ και ενώ είχε τις 150.000 ευρώ από την ισοπαλία με τη Μακάμπι.

Ο «πυλώνας αξίας» (value pillar)

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε τη League Phase έχοντας ήδη 4,31 εκατ. ευρώ, όπως και οι υπόλοιπες 35 ομάδες που μετέχουν σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης. Το ποσό αυτό αποτελεί τη βασική οικονομική αφετηρία που χορηγεί η UEFA σε όλες τις ομάδες της League Phase. Σε αυτό δεν περιλαμβάνονται τα χρήματα που ο Δικέφαλος του Βορρά έχει κερδίσει από τις δύο προκριματικές φάσεις, απέναντι σε Βόλφσμπεργκερ και Ριέκα, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 180.000 ευρώ. Η UEFA χρησιμοποιεί τον όρο «value pillar» για να περιγράψει το σύστημα κατανομής των χρημάτων στις ομάδες που συμμετέχουν στη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Τα έσοδα του πυλώνα αξίας προέρχονται από δύο κύριες πηγές: Το ευρωπαϊκό μέρος (73%), που αφορά τις αγορές εντός της δικαιοδοσίας της UEFA. Το μη ευρωπαϊκό μέρος (27%), που αφορά τις υπόλοιπες διεθνείς αγορές. Για τον υπολογισμό του μεριδίου κάθε ομάδας, λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές θέσεις των 36 ομάδων της League Phase, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια:

Ευρωπαϊκό μέρος

Για το ευρωπαϊκό σκέλος υπολογίζονται δύο παράμετροι: Η θέση κάθε ομάδας στο market pool (τα τηλεοπτικά δικαιώματα). Η θέση της στην κατάταξη της UEFA (ranking των τελευταίων 5 ετών). Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται: στη 17η θέση στη λίστα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, και στη 14η θέση στην πενταετή κατάταξη της UEFA. Από τον συνδυασμό αυτών των δύο παραμέτρων προκύπτει ότι ο ΠΑΟΚ κατατάσσεται 12ος στο ευρωπαϊκό μέρος του value pillar.

Μη ευρωπαϊκό μέρος

Για το μη ευρωπαϊκό σκέλος, η κατάταξη προκύπτει αποκλειστικά από τη δεκαετή βαθμολογία UEFA. Σε αυτήν, ο ΠΑΟΚ καταλαμβάνει την 15η θέση ανάμεσα στις 36 ομάδες.

Το σύστημα των «μετοχών»

Η UEFA κατανέμει τα έσοδα μέσω ενός συστήματος μετοχών. Η 36η ομάδα λαμβάνει 1 μετοχή, η 35η 2 και ούτω καθεξής, μέχρι την πρώτη που παίρνει 36 μετοχές. Συνολικά, μοιράζονται 666 μετοχές. Για το ευρωπαϊκό μέρος (73%), κάθε μετοχή αντιστοιχεί σε 217.000 ευρώ. Ο ΠΑΟΚ, ως 12ος, λαμβάνει 25 μετοχές, δηλαδή 5.425.000 ευρώ. Για το μη ευρωπαϊκό μέρος (27%), κάθε μετοχή αντιστοιχεί σε 80.000 ευρώ. Ως 15ος, ο ΠΑΟΚ λαμβάνει 22 μετοχές, δηλαδή 1.760.000 ευρώ. Συνολικά, ο Δικέφαλος θα εισπράξει από τον πυλώνα αξίας 7.185.000 ευρώ.

Τα εγγυημένα έσοδα

Προκριματικά 180.000

Συμμετοχή στη League Phase 4.310.000

Έσοδα από value pillar 7.185.000

Βαθμοί 1.050.000

Σύνολο εγγυημένων εσόδων 12.725.000

Με το ίδιο σύστημα μετοχών, οι ομάδες λαμβάνουν επιπλέον χρηματικά έπαθλα ανάλογα με τη θέση τους μετά τις οκτώ αγωνιστικές της League Phase. Κάθε «μετοχή απόδοσης» αντιστοιχεί σε 75.000 ευρώ, επομένως ακόμα και ο τελευταίος εξασφαλίζει τουλάχιστον αυτό το ποσό. Αυτό ανεβάζει και άλλο το ελάχιστο εγγυημένο ποσό του ΠΑΟΚ. Κάθε θέση υψηλότερα στη βαθμολογία προσθέτει 75.000 ευρώ.

Οπότε ο ΠΑΟΚ με την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League την ισοπαλία με τη Μακάμπι, τη νίκη στη Γαλλία και την επικράτηση με τη Γιουνγκ Μπόις έχει 12,80 εκατ. ευρώ έσοδα, με τη δυνατότητα να αυξήσει σημαντικά το ποσό ανάλογα με την πορεία του στη διοργάνωση. Σε αυτά δεν υπολογίζονται τα έσοδα από τα εισιτήρια των τουλάχιστον τεσσάρων εντός έδρας αγώνων που θα διεξαχθούν έως το τέλος Ιανουαρίου.

Τα μπόνους στο Europa League

Συμμετοχή στη League Phase: 4.310.000€

Πριμ κατάταξης: 75.000€ x αντίστροφα από τη θέση τερματισμού

Νίκη στον όμιλο: 450.000€

Ισοπαλία στον όμιλο: 150.000€

Θέσεις «1-8» στο League Phase: 600.000€

Θέσεις «9-16» στο League Phase: 300.000€

Παρουσία στα playoffs: 300.000€

Πρόκριση στους «16»: 1.750.000

Πρόκριση στα προημιτελικά: 2.500.000€

Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000€

Πρόκριση στον τελικό: 7.000.000€

Κατάκτηση τροπαίου: +6.000.000€