Ο ΠΑΟΚ στο 67' έκανε το 2-0 με τον Γιακουμάκη εναντίον της Γιουνγκ Μπόις.

Ο Ζίβκοβιτς πήρε τη θέση του Ντεσπόντοφ κι έβαλε άμεσα τη σφραγίδα του για τον ΠΑΟΚ.

Στο 67' ο Σέρβος εξτρέμ έκανε εξαιρετική κάθετη στον Οζντόεφ, ο Ρώσος εντός περιοχής επιχείρησε το γύρισμα και ο Γιακουμάκης σε κενή εστία σημείωσε με προβολή το 2-0.

Το 2-0 του ΠΑΟΚ