ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις: Ο Γιακουμάκης με προβολή έκανε το 2-0
Ο ΠΑΟΚ στο 67' έκανε το 2-0 με τον Γιακουμάκη εναντίον της Γιουνγκ Μπόις.
Ο Ζίβκοβιτς πήρε τη θέση του Ντεσπόντοφ κι έβαλε άμεσα τη σφραγίδα του για τον ΠΑΟΚ.
Στο 67' ο Σέρβος εξτρέμ έκανε εξαιρετική κάθετη στον Οζντόεφ, ο Ρώσος εντός περιοχής επιχείρησε το γύρισμα και ο Γιακουμάκης σε κενή εστία σημείωσε με προβολή το 2-0.
Το 2-0 του ΠΑΟΚ
@Photo credits: eurokinissi, Μικαέλα Τσορμπατζίδου
