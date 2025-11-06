Στο 54' ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και βρήκε το γκολ κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις στο 54'.

Κάθετη του Κωνσταντέλια, γύρισμα του Μπάμπα από αριστερά κι από το ύψος του πέναλτι ο Μπιάνκο με δυνατό δεξί σουτ εκτέλεσε τον Κέλερ για το 1-0.

Το γκολ του Ιταλού χαφ