ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις: Ο Μπιάνκο άνοιξε το σκορ σε ασίστ του Μπάμπα
Στο 54' ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις.
Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και βρήκε το γκολ κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις στο 54'.
Κάθετη του Κωνσταντέλια, γύρισμα του Μπάμπα από αριστερά κι από το ύψος του πέναλτι ο Μπιάνκο με δυνατό δεξί σουτ εκτέλεσε τον Κέλερ για το 1-0.
Το γκολ του Ιταλού χαφ
@Photo credits: eurokinissi, Νάσος Σιμόπουλος
