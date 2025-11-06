ΠΑΟΚ - Γιούνγκ Μπόις: Με δέκα παίκτες από το 6ο λεπτό οι Ελβετοί, αποβλήθηκε ο Γκίγκοβιτς
Το χτύπημα του Γκίγκοβιτς πάνω στον Γιακουμάκη στο ματς ΠΑΟΚ - Γιούνγκ Μπόις επέφερε την αποβολή του παίκτη των Ελβετών.
Με δέκα παίκτες βρέθηκε στο 6ο λεπτό η Γιουνγκ Μπόις στον αγώνα της κόντρα στον ΠΑΟΚ. Οι Ελβετοί είδαν τον Γκίγκοβιτς να αποβάλλεται έπειτα από on field review για χτύπημά του πάνω στον Γιακουμάκη. Δέχθηκε δηλαδή σε 2ο χρόνο μετά το τσεκάρισμα της φάσης την κόκκινη για να αποχωρήσει βρίζοντας από το γήπεδο.
