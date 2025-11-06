Στο 63'οι «Πράσινοι» φώναξαν για ένα πέναλτι σε μαρκάρισμα πάνω στον Πάντοβιτς στην περιοχή της ομάδας της Μάλμε.

Στο Μάλμε - Παναθηναϊκός υπήρξε φάση στο 63' όπου ο Πάντοβιτς ζήτησε πέναλτι για αντικανονικό μαρκάρισμα πάνω του και ενώ βρισκόταν φάτσα με τον αντίπαλο γκολκίπερ. Ο διαιτητής Γουόλς από τη Σκωτία ωστόσο έκανε νεύμα «παίζετε» και ο αγώνας συνεχίστηκε.

