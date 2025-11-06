Ο Λαφόν στο 44' απέκρουσε την κεφαλιά του Γιάνσον και κράτησε το μηδέν για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Μάλμε.

Σε κοντινή κεφαλιά του Γιάνσον, ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού απέκρουσε και κράτησε το μηδέν, ενώ στη συνέχεια παίκτης των Σουηδών και συγκεκριμένα ο Τζούριτς, δεν κατάφερε από κοντά να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα.

Στο επόμενο λεπτό ο Στρίγκερ βρέθηκε μόνος στο ύψος της μικρής περιοχής κι ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό δεν έπιασε γεμάτα τη μπάλα.