Οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την ενδεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ την αποψινή αναμέτρηση με αντίπαλο τη Γιουνγκ Μπόις για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στη γεμάτη Τούμπα τη Γιουνγκ Μπόις για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου κατεβάζει τους «ασπρόμαυρους» με μια ενδεκάδα η οποία έχει μετρημένες αλλαγές.

Ο Ρουμάνος τεχνικός του «Δικεφάλου» επιλέγει τον Ιταλό Αλεσάντρο Βολιάκο για παρτενέρ του Γιάννη Μιχαηλίδη στη θέση του τιμωρημένου Τόμας Κεντζιόρα στο κέντρο της άμυνας και τον συμπατριώτη του, Αλεσάντρο Μπιάνκο για να αποτελέσει μαζί με τον Σουαλιό Μεϊτέ το δίδυμο στη μεσαία γραμμή.

Κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ θα βρίσκεται ο Αντώνης Τσιφτσής, με την τετράδα της αμυντικής γραμμής να αποτελείται από τους Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Οι Μεϊτέ και Μπιάνκο θα είναι τα δύο εξάρια στον άξονα, με τον Γάλλο να είναι πιο μπροστά και με διαφορετικό ρόλο στο χορτάρι. Στη μεσοεπιθετική γραμμή ο Ντεσπόντοφ μαζί με τον Κωνσταντέλια και τον Τάισον, ενώ ο Γιακουμάκης είναι στην κορυφή της επίθεσης.