Η Γιουνγκ Μπόις είναι η τέταρτη ελβετική ομάδα που θα βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τη Γιουνγκ Μπόις στην κατάμεστη Τούμπα με στόχο φυσικά τη δεύτερη σερί νίκη στο Europa League, που θα τον φέρει πιο κοντά στην πρόκριση, έστω στις θέσεις των playoffs.

Ο Δικέφαλος έχει παίξει τρεις φορές στο παρελθόν με ελβετικές ομάδες στην Τούμπα και μετράει μόνο νίκες. Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την αποψινή αντίπαλο:

«Ομάδα της πρωτεύουσας της Ελβετίας, της Βέρνης, η Berner Sport Club Young Boys έχει πανηγυρίσει 17 πρωταθλήματα και οκτώ Κύπελλα, ένα Super Cup, τρία double, αλλά και μια συμμετοχή σε ημιτελική φάση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών (νυν Champions League), το μακρινό 1959. Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League είναι μια παραδοσιακή ελβετική δύναμη, με έναν μέσο ηλικιακό όρο παικτών τα 25,7 έτη και με αξιόλογη παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι Ελβετοί ήρθαν στη Θεσσαλονίκη με νέο προπονητή. Ο Τζόρτζιο Κοντίνι έφυγε, ο Χεράρδο Σεοάνε ήρθε. Παλιός γνώριμος, καθώς υπήρξε προπονητής της Young Boys από το 2018 έως το 2021, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα κι ένα Κύπελλο.

Μετά από τρία παιχνίδια στην League Phase, η Young Boys έχει δύο νίκες (2-0 εκτός έδρας την FCSB, 3-2 εντός έδρας την Λουντογκόρετς) και μία ήττα (1-4 εντός έδρας από τον Παναθηναϊκό). Βρίσκεται στην 13η θέση με έξι βαθμούς, ενώ να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην 20ή θέση με τέσσερις βαθμούς.

Στην προϊστορία του με ελβετικές ομάδες ο ΠΑΟΚ μετρά τέσσερις νίκες, μία ισοπαλία, μία ήττα. Το 1978-79 έπαιξε με τη Σερβέτ για το Κύπελλο Κυπελλούχων (2-0 εντός, 4-0 εκτός έδρας). Το 2002-03 έπαιξε με την Γκρασχόπερς για το Κύπελλο UEFA (2-1 στην Τούμπα, 1-1 στην Ελβετία) και τη σεζόν 2018-19 για τον β’ προκριματικό γύρο του Champions League αντιμετώπισε τη Βασιλεία (2-1 εντός, 0-3 εκτός έδρας).

Το 2018 η Young Boys μπήκε για πρώτη φορά στους ομίλους του Champions League, το 2021 έφτασε στους «16» του Europa League. Τη σεζόν 2023-24 στέφθηκε πρωταθλήτρια, μα την περασμένη αγωνιστική σεζόν κινήθηκε μάλλον στην μετριότητα, καταλαμβάνοντας τελικά την τρίτη θέση.

Τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ έπαιξε με ελβετική ομάδα, ήταν το 2018 με τη Βασιλεία στους ομίλους του Europa League. Ηττήθηκε 2-1 στην Τούμπα και κέρδισε 3-2 στην Ελβετία.

Ο σύλλογος ιδρύθηκε στις 14 Μαρτίου 1898 από μία παρέα φοιτητών του Πανεπιστημίου της Βέρνης. Ύστερα από ένα φιλικό με την Old Boys της γειτονικής Βασιλείας, αποφάσισαν να δώσουν κι αυτοί αγγλική ονομασία. Κατέληξαν στο Young Boys κι επέλεξαν ως χρώματα το κίτρινο και το μαύρο.

Στο πρώτο τέταρτο του 20ού αιώνα κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα. Η χρυσή της εποχή θεωρείται αυτή από το 1951 ως το 1964. Τη σεζόν 1958-59 προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών (αποκλείστηκε από τη Ρεμς) κι εκτός των άλλων, διπλασίασε τη χωρητικότητα του γηπέδου της από τις 30.000, στις 60.000 θέσεις.

Το 1913 ο Άγγλος προπονητής ποδοσφαίρου Ρέινολντ Γουίλιαμς έγινε ο πρώτος προπονητής του συλλόγου. Λίγο αργότερα, ξέσπασε ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος και η Spitalacker-Platz (πλατεία στην οποία έπαιζε από το 1904) μετατράπηκε σε χωράφι με πατάτες.

Τον Οκτώβριο του 1925 εγκαινιάστηκε το νέο στάδιο Wankdorf. Συνολικά, το νέο στάδιο χωρούσε 22.000 θεατές, συμπεριλαμβανομένου ενός καλυμμένου χώρου ορθίων για 5.000. Στην πορεία αυξήθηκε η χωρητικότητά του, ενώ για τις ανάγκες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1954, από τις 30.000 θέσεις, το γήπεδο έφρασε στις 60.000!

Ο τελικός του Μουντιάλ 1954 ανάμεσα στη Γερμανία και την Ουγγαρία (3-2) διεξήχθη σε αυτό το γήπεδο.

Ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου είναι ο Άλμπερτ Σινγκ, ο οποίος ανέλαβε την ομάδα το 1951 και αποχώρησε το 1964.

Ένας από τους μεγαλύτερους Ελβετούς ποδοσφαιριστές, ο Στεφάν Σαπουιζά αγωνίστηκε στην Young Boys από το 2002 έως το 2005. Κατέγραψε 100 συμμετοχές και 53 γκολ.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, η ομάδα ταλανίστηκε από οικονομικά προβλήματα και το 1997 – για πρώτη φορά από την σεζόν 1946–47 – υποβιβάστηκε στην National League B (σημερινή Challenge League).

Το 2002, με τον Ραφαέλ Βίκι στον πάγκο, πήρε το εγχώριο νταμπλ. Ο Βίκι απολύθηκε το 2024 κι ανέλαβε ο Πάτρικ Ράμεν, ο οποίος απολύθηκε μόλις 99 μέρες μετά, καθώς η ομάδα συγκέντρωσε έξι βαθμούς σε εννιά αγώνες, στο χειρότερο ξεκίνημα της ομάδας στο πρωτάθλημα στον 21ο αιώνα.

Από το 2005 η Young Boys παίζει τους εντός έδρας αγώνες της στο Stadion Wankdorf, χωρητικότητας 31.120 θεατών. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου στην Ελβετία, μετά το St. Jakob-Park. Μεταξύ 2005 και 2020, το στάδιο ονομάστηκε σε Stade de Suisse Wankdorf. Ωστόσο, ως ένα από τα λίγα στάδια με τεχνητό χλοοτάπητα, οι αγώνες των εθνικών ομάδων σπάνια διεξάγονται εκεί.

Το στάδιο είναι ο μεγαλύτερος ηλιακός σταθμός παραγωγής ενέργειας στον κόσμο! Στην οροφή του υπάρχουν αρκετά ηλιακά κύτταρα για την παραγωγή 700.000 kWh. Αυτό απαιτεί περίπου 300.000 τετραγωνικά μέτρα πάνελ, δηλαδή 30 εκτάρια. Το ηλεκτρικό ρεύμα τροφοδοτεί το στάδιο και ορισμένα σπίτια γύρω από την περιοχή Wankdorf.

Torestart έγινε στις 28 Απριλίου 2018, μετά από μια εντός έδρας νίκη με 2-1 επί της Λουκέρνης, που την έχρισε πρωταθλήτρια της σεζόν 2017-18, έπειτα από 32 χρόνια! Το 2019 εξασφάλισε τον 13ο τίτλο στην ιστορία της ομάδας, την επόμενη σεζόν πήρε το νταμπλ (τρίτο στη σειρά πρωτάθλημα και έβδομο Κύπελλο, το πρώτο έπειτα από 30 χρόνια). Πρωτάθλημα πήρε και τη σεζόν 2020-21.

Τον Αύγουστο του 2018 δε, προκρίθηκε στους ομίλους του UEFA Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της, αφού νίκησε την Ντιναμό Ζάγκρεμπ με συνολικό σκορ 3-2 στα πλέι οφ».