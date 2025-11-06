ΠΑΟΚ: Φιλοξενεί τη Γιούνγκ Μπόις με μοναδικό στόχο να θέσει ισχυρές βάσεις πρόκρισης στο Europa League
Άλμα πρόκρισης αναζητά ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Γιούνγκ Μπόις στην Τούμπα στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League καθώς θέλει να συνεχίσει τα νικηφόρα αποτελέσματα μετά τη Λιλ.
Ο Δικέφαλος θέλει να ανέβει στους επτά βαθμούς στην ειδική βαθμολογία και να θέσει ισχυρές βάσεις για την πρώτη 24άδα ώστε να συνεχίσει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και μετά τον Γενάρη.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τόσο τον Ζίβκοβιτς όσο και τους Πέλκα-Λόβρεν να επιστρέφουν στη διάθεση του όμως στη λίστα των απουσιών είναι τα ονόματα του Κεντζιόρα (τιμωρημένος), του Καμαρά και του Θυμιάνη.
Στη συνέντευξη Τύπου, ο Ρουμάνος τεχνικός ξεκαθάρισε ότι μοναδικός στόχος είναι η συνέχεια των νικηφόρων σερί ενώ ο Γιακουμάκης από την πλευρά του αναφέρθηκε στον επαναπατρισμό του για χάρη του ΠΑΟΚ αλλά και στη δική του βελτίωση.
Να θυμίσουμε ότι ο Δικέφαλος μετρά από μία νίκη, ισοπαλία και ήττα έως τώρα, έχοντας τέσσερις βαθμούς και στην 20η θέση της βαθμολογίας.
Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ:
24 Σεπτεμβρίου 2025: ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0
2 Οκτωβρίου 2025: Θέλτα-ΠΑΟΚ 3-1
23 Οκτωβρίου 2025: Λιλ-ΠΑΟΚ 3-4
6 Νοεμβρίου 2025: ΠΑΟΚ-Γιούνγκ Μπόις
27 Νοεμβρίου 2025: ΠΑΟΚ-Μπραν
11 Δεκεμβρίου 2025: Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ
22 Ιανουαρίου 2026: ΠΑΟΚ-Μπέτις
29 Ιανουαρίου 2026: Λιόν-ΠΑΟΚ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.