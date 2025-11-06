Μετά τη σπουδαία νίκη κόντρα στη Λιλ στη Γαλλία, ο ΠΑΟΚ θέλει να συνεχίσει τα νικηφόρα αποτελέσματα στο League Phase του Europa League κόντρα στη Γιούνγκ Μπόις στην Τούμπα (22:00, CS5).

Άλμα πρόκρισης αναζητά ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Γιούνγκ Μπόις στην Τούμπα στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League καθώς θέλει να συνεχίσει τα νικηφόρα αποτελέσματα μετά τη Λιλ.

Ο Δικέφαλος θέλει να ανέβει στους επτά βαθμούς στην ειδική βαθμολογία και να θέσει ισχυρές βάσεις για την πρώτη 24άδα ώστε να συνεχίσει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και μετά τον Γενάρη.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τόσο τον Ζίβκοβιτς όσο και τους Πέλκα-Λόβρεν να επιστρέφουν στη διάθεση του όμως στη λίστα των απουσιών είναι τα ονόματα του Κεντζιόρα (τιμωρημένος), του Καμαρά και του Θυμιάνη.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Ρουμάνος τεχνικός ξεκαθάρισε ότι μοναδικός στόχος είναι η συνέχεια των νικηφόρων σερί ενώ ο Γιακουμάκης από την πλευρά του αναφέρθηκε στον επαναπατρισμό του για χάρη του ΠΑΟΚ αλλά και στη δική του βελτίωση.

Να θυμίσουμε ότι ο Δικέφαλος μετρά από μία νίκη, ισοπαλία και ήττα έως τώρα, έχοντας τέσσερις βαθμούς και στην 20η θέση της βαθμολογίας.

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ:

24 Σεπτεμβρίου 2025: ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0

2 Οκτωβρίου 2025: Θέλτα-ΠΑΟΚ 3-1

23 Οκτωβρίου 2025: Λιλ-ΠΑΟΚ 3-4

6 Νοεμβρίου 2025: ΠΑΟΚ-Γιούνγκ Μπόις

27 Νοεμβρίου 2025: ΠΑΟΚ-Μπραν

11 Δεκεμβρίου 2025: Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ

22 Ιανουαρίου 2026: ΠΑΟΚ-Μπέτις

29 Ιανουαρίου 2026: Λιόν-ΠΑΟΚ