Δείτε τα κανάλια μετάδοσης των τριών αποψινών (6/11) αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, αλλά και το ματς της ΑΕΚ για το Conference League.

Kρίσιμες αναμετρήσεις έχουν απόψε (6/11) Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, αλλά και η ΑΕΚ για το Conference League. Αρχικά οι «πράσινοι θα φιλοξενηθούν από τη Μάλμε στη Σουηδία, θέλοντας να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα που θα «σβήσει» τις δύο ήττες από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς με 1-2 και από την Φέγενορντ με 3-1. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από το ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 3 στις 19:45.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα την ελβετική Γιούνγκ Μπόις και θέλει να διευρύνει το σερί νικών του στην Ευρώπη μετά την εμφατική νίκη επί της Λιλ στη Γαλλία με 3-4. Το παιχνίδι θα κάνει σέντρα στις 22:00, σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 5.

Όσον αφορά την ΑΕΚ, η Ένωση φιλοξενεί τη Σάμροκ Ρόβερς στην «OPAP Arena» στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του UEFA Conference League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 4 στις 22:00.

Οι σημερινές (6/11) αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων