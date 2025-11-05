Αναλυτής Μάλμε: «Περισσότερη ποιότητα ο Παναθηναϊκός από τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, προσοχή σε Τετέ, Τσιριβέγια»

Η Μάλμε πρωτοπορεί και στην ιστοσελίδα της είχε συνέντευξη ακόμα και του αναλυτή των αντιπάλων της ομάδας. Φυσικά στο επίκεντρο ήταν ο Παναθηναϊκός.

Ο Μακ Πακχέι, ο 25χρονος αναλυτής της Μάλμε έχει καταγωγή από το Χονγκ Κονγκ. Ο ίδιος τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός είναι πιο ποιοτικός από την κροατική Ντινάμο Ζάγκρεμπ με την οποία η Μάλμε ήρθε ισόπαλη 1-1 την προηγούμενη αγωνιστική. Υποστήριξε επίσης ότι η Μάλμε θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τον Τετέ και τον Τσιριβέγια.

Αναλυτικά όσα είπε:

– Ποια είναι η εντύπωσή σου για τον Παναθηναϊκό;

«Είχαν ένα πολύ έντονο μεταγραφικό καλοκαίρι, οπότε είναι σχεδόν μια εντελώς καινούργια ομάδα αυτή τη σεζόν. Έχουν προλάβει επίσης να απολύσουν τον προπονητή τους. Ο Ράφα Μπενίτεθ ανέλαβε πριν από μόλις 10-12 ημέρες, αλλά έχουν ήδη προλάβει να δώσουν τρία παιχνίδια υπό τις οδηγίες του. Έχουμε μελετήσει αρκετά το πώς έπαιζαν με τον προηγούμενο προπονητή, αλλά και πώς παίζουν τώρα με τον νέο. Δεν έχουν ακόμα πολλές προπονήσεις με τον Μπενίτεθ, οπότε προσπαθούμε να εστιάσουμε περισσότερο στους παίκτες και τι χαρακτηριστικά έχουν. Πιστεύουμε πως πάνω-κάτω θα αγωνιστούν όπως και πριν».

– Πώς παίζουν;

«Δεν τους αρέσει να παίρνουν ρίσκα στο χτίσιμο του παιχνιδιού. Αν, για παράδειγμα, βλέπουν κάποιον κίνδυνο στην ανάπτυξη από πίσω, προτιμούν να παίξουν μια μακρινή μπαλιά για να είναι σίγουροι. Και στο αμυντικό τους παιχνίδι είναι αρκετά προσεκτικοί. Δεν τους αρέσει να πιέζουν ψηλά με όλη την ομάδα. Πιθανότατα θα δούμε το παραδοσιακό ποδόσφαιρο του Ράφα Μπενίτεθ, με ένα σύστημα ανάπτυξης που θυμίζει 4-2-2».

– Σε ποια ομάδα της Allsvenskan μοιάζει ο Παναθηναϊκός;

«Αν έπρεπε να τον συγκρίνουμε με κάποια ομάδα της σουηδικής λίγκας, θα έλεγα ότι μοιάζει κάπως με τη Χάλμσταντ BK, αλλά φυσικά έχει καλύτερη ποιότητα στους παίκτες του και καλύπτει τους χώρους εξαιρετικά. Επίσης, έχει καλύτερες αντεπιθέσεις. Πρέπει, όμως, να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει πυκνό πρόγραμμα αγώνων, οπότε η εικόνα του αγώνα μπορεί να αλλάξει αν γίνουν κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα».

– Πώς στέκεται ο Παναθηναϊκός σε σχέση με προηγούμενους αντιπάλους στο Europa League;

«Ατομικά, είναι καλύτερος από τη Ντινάμο. Έχουν ποδοσφαιριστές με μεγάλη εμπειρία. Για παράδειγμα, ο αρχηγός τους, Αναστάσιος Μπακασέτας, έχει 79 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας και είναι και εκεί αρχηγός. Επίσης, ο επιθετικός τους, Κάρολ Σβιντέρσκι, έχει 46 συμμετοχές με την Εθνική Πολωνίας. Υπάρχει, λοιπόν, πολλή ποιότητα. Η Ντινάμο, βέβαια, έχει διαφορετική δομή ως ομάδα».

– Παίκτες στους οποίους πρέπει να προσέξετε;

«Κυρίως ο δεξιός εξτρέμ τους, ο Τετέ και ο κεντρικός χαφ Πέδρο Τσιριβέγια, που έχει περάσει από τη Λίβερπουλ. Ο Τετέ προσπαθεί διαρκώς να επιτεθεί από τη δεξιά πλευρά και να προκαλέσει καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Ο Τσιριβέγια προσπαθεί πάντα να προωθήσει την μπάλα. Αυτούς τους δύο πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα».