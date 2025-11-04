Ο Τάσος Μπακασέτας ακολούθησε κανονικά το ομαδικό πρόγραμμα στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το ματς με την Μάλμε από τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την μικρή προετοιμασία του για τον αγώνα με την Μάλμε την Πέμπτη (06/11-19:45) για την 4η αγωνιστική της League Stage του Europa League και ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Τάσο Μπακασέτα να προλαβαίνει στο... νήμα την αποστολή για τον αγώνα με τους Σουηδούς.

Ο αρχηγός των «πρασίνων» έβγαλε σήμερα για πρώτη φορά ολόκληρο το ομαδικό πρόγραμμα και τέθηκε έτσι στην διάθεση του Ισπανού τεχνικού για το παιχνίδι αυτό σε αντίθεση με τον Πελίστρι, που, παρ' ότι προπονήθηκε κανονικά για δεύτερη σερί μέρα, έχει μεγαλύτερο διάστημα απουσίας και δεν είναι ακόμα έτοιμος.

Από κει και πέρα εκτός έμειναν οι Ντέσερς, Καλάμπρια και Μπόκος, που έκαναν ατομικό και ο Σάντσες που έκανε θεραπεία. Δεν προπονήθηκε και ο Γερεμέγεφ, ο οποίος έχει ίωση.

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και τακτική, ενώ ολοκλήρωσαν με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Υπενθυμίζουμε πως οι Γερεμέγεφ, Ντέσερς, Μαντσίνι, Γεντβάι και Νίκας είναι εκτός λίστας.