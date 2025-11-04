Με ηχηρές απουσίες έρχεται στη Τούμπα η Γιουνγκ Μπόις!

Η Γιουνγκ Μπόις έρχεται στη Τούμπα τη Πέμπτη για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, έχοντας σημαντικές ελλείψεις.

Ο ΠΑΟΚ τη Πέμπτη (06/11) θα αντιμετωπίσει στη Τούμπα, στα πλαίσια της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, τη Γιουνγκ Μπόις με την ελβετική

ομάδα να είναι αναγκασμένη να στερηθεί τις υπηρεσίες ενός βασικού της παίκτη.

Πιο συγκεκριμένα ο Ελβετός μέσος Εντιμίλσον Φερνάντες που αποχώρησε τραυματίας τη Κυριακή (02/11) στο ντέρμπι με τη Βασιλεία αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού εθεάθη να κυκλοφορεί στο προπονητικό κέντρο της ομάδας με πατερίτσες και τον ίδιο να δηλώνει ότι: «Πιστεύω ότι έχω υποστεί μυϊκή ρήξη. Μάλλον θα χρειαστεί αρκετός καιρός για την αποθεραπεία μου». Ο ίδιος ο σύλλογος πάντως δεν έχει βγάλει ακόμη κάποιο επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν για τη κατάσταση του παίκτη.

Ο Φερνάντες αποκτήθηκε αυτό το καλοκαίρι από τη Μαιντς αντί 600 χιλιάδων ευρώ, ενώ τη προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν ως δανεικός στη γαλλική Μπρεστ με την οποία συμμετείχε και στο Champions League, φτάνοντας μάλιστα μέχρι τα νοκ-άουτ της διοργάνωσης. Φέτος έχει ξεκινήσει βασικός σε όλα τα ματς στα οποία ήταν διαθέσιμος να αγωνιστεί, συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Πέρα από τον Φερνάντες η Γιουνγκ Μπόις δεν θα έχει διαθέσιμους τον νεαρο επιθετικό από τη Γουινέα, Φασινέτ Κόντε, τον 19χρόνο αμυντικό Ρόδρι Σμιθ και τον Ελβετό οπισθοφύλακα Γκρέγκορι Βούθριχ.