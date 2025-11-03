Ο Ντέγιαν Λόβρεν ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε και επέστρεψε σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων ενόψει του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Γιουνγκ Μπόις. Ανεβάζει «στροφές» ο Πέλκας.

Ο ΠΑΟΚ έκανε το απόγευμα της Δευτέρας (3/11) την πρώτη του προπόνηση μετά το εύκολο «διπλό» στις Σέρρες και ξεκίνησε την προετοιμασία του για τον αγώνα με της ερχόμενης Πέμπτης (6/11, 22:00) με αντίπαλο τη Γιουνγκ Μπόις, στην Τούμπα, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Tα ευχάριστα νέα έχουν να κάνουν με τους Ντέγιαν Λόβρεν και Δημήτρη Χατσίδη, οι οποίοι επέστρεψαν σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων. Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός έχασε το ματς με τα Λιοντάρια λόγω ίωσης, ενώ ο νεαρός εξτρέμ ξεπέρασε το διάστρεμμα που είχε υποστεί.

Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης Πέλκας ακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, ο Μαντί Καμαρά συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα, ενώ ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα κόντρα στον Πανσερραϊκό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα. Οι υπόλοιποι δούλεψαν στον τομέα της τακτικής αλλά και σε αυτόν της φυσικής κατάστασης μέσα από διάφορες ασκήσεις και οικογενειακό διπλό.

Την Τρίτη (4/11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 17:00.