Γιουνγκ Μπόις: «Λευκή» ισοπαλία με νέο προπονητή πριν τον ΠΑΟΚ
Δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία για την Γιουνγκ Μπόις στο πρωτάθλημα Ελβετίας. Μπορεί ο σύλλογος να άλλαξε αύρα με την έλευση του Ζεράρδο Σεοάνε στον πάγκο της, στη δεύτερη θητεία του στον σύλλογο, ωστόσο η προσεχής αντίπαλος του ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 κόντρα στη Βασιλεία για την 12η αγωνιστική.
Καλύτερη στο πρώτο μέρος η Γιουνγκ Μπόις, υποχώρησε στο δεύτερο, αλλά το ματς έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα παρά το γεγονός ότι η Γιουνγκ Μπόις έπαιζε με δέκα παίκτες από το 48ο λεπτό μετά την αποβολή του Γκίγκοβιτς. Η ελβετική ομάδα φιλοξενείται από τον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Πέμπτη (6/11, 22:00) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Θυμίζουμε ότι στην πρεμιέρα του Europa η Γιουνγκ Μπόις είχε ηττηθεί από τον Παναθηναϊκό (1-4), ενώ στη συνέχεια πέτυχε δύο νίκες και έχοντας συγκεντρώσει 6 βαθμούς είναι στην 13η θέση.
