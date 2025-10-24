Ο Γκιμπς Γουάιτ στοχεύει τον πρώην προπονητή του, Άγγελο Ποστέκογλου: «Νιώθω ότι επιτέλους μπορώ να αναπνεύσω»

Ο Μόργκαν Γκιμπς Γουάιτ μίλησε στα αγγλικά μέσα μετά την νίκη της Νότιγχαμ Φόρεστ επί της Πόρτο για τις πρώτες μέρες με τον Σον Ντάις, ενώ παράλληλα πέταξε και το... καρφί του για τον Άγγελο Ποστέκογλου.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ το βράδυ της Πέμπτης (23/10) πανηγύρισε στο «City Ground» την πρώτη της νίκη μετά από δύο μήνες, βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί που είχε. Η εποχή του Σον Ντάις στον πάγκο των Reds δεν θα μπορούσε να αρχίσει καλύτερα. Ο πολύπειρος Άγγλος τεχνικός έκανε ντεμπούτο με ιδανικό τρόπο, οδηγώντας τη Φόρεστ σε σπουδαία εντός έδρας νίκη με 2-0 επί της Πόρτο.

Τα γκολ που σφράγισαν το τρίποντο, ενόψει της δύσκολης συνέχειας στο Europa League, πέτυχαν ο Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ στο 19ο λεπτό και ο Ιγκόρ Ζεσούς στο 77΄ από την άσπρη βούλα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Ο 25χρονος Άγγλος μέσος που το καλοκαίρι βρέθηκε στο μεταγραφικό στόχαστρο της Τότεναμ, παρέμεινε τελικά στο Νότιγχαμ. Η διοίκηση, υπό την καθοδήγηση του προέδρου Βαγγέλη Μαρινάκη, κινήθηκε άμεσα και ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το καλοκαίρι του 2028, διασφαλίζοντας έναν από τους πολυτιμότερους παίκτες της ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι ο 58χρονος είχε απομακρύνει τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο στις 8 Σεπτεμβρίου, έπειτα από μόλις τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα τη φετινή σεζόν, παρόλο που πέρυσι είχε οδηγήσει την ομάδα στην 5η θέση της Premier League και είχε εξασφαλίσει την επιστροφή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Μετά από λίγες ημέρες ο Μαρινάκης έφερε στην τεχνική ηγεσία τον Άγγελο Ποστέκογλου, ο οποίος έκατσε στον πάγκο της Φόρεστ μόνο 39 μέρες. Ωστόσο, δεν κατάφερε να νικήσει κανένα από τα 8 παιχνίδια εκείνη την περίοδο και απολύθηκε μόλις 15 λεπτά μετά την λήξη του αγώνα και την εντός έδρας ήττα με 0-3 από την Τσέλσι. Την επόμενη ημέρα, ο Έλληνας πρόεδρος έφερε τον πολύπειρο Σον ντάις.

«Νιώθω ότι επιτέλους μπορώ να αναπνεύσω»

Για τον Γκιμπς Γουάιτ η αλλαγή ήταν άμεση και δραματική, λέγοντας στο TNT Sports μετά το τέλος του αγώνα: «Νιώθω ότι επιτέλους μπορώ να αναπνεύσω, ήταν δύο δύσκολοι μήνες με όλες τις αλλαγές που συνέβησαν και τις κακές επιδόσεις. Είμαι πολύ χαρούμενος που πήραμε την πρώτη μας νίκη σε εννέα παιχνίδια και που το κάναμε εδώ στο City Ground και στις ευρωπαϊκές βραδιές. Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα και δεν υπάρχει κανείς εδώ που να το αξίζει περισσότερο από το γήπεδο και τους οπαδούς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πήραμε τους τρεις βαθμούς και αυτοί οι τρεις βαθμοί είναι για τους οπαδούς που μας στήριξαν».

Μοιραζόμενος τις εντυπώσεις του από τις πρώτες μέρες του Σον Ντάις στον σύλλογο, συνέχισε: «Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που είπε ο προπονητής όταν ήρθε: «Την περασμένη σεζόν είχατε μια πραγματική ταυτότητα, μια πραγματική δομή στο παιχνίδι σας» και θέλει να το επαναφέρει αυτό, αλλά και να το βελτιώσει, και νομίζω ότι το δείξαμε αυτό απόψε. Ήμασταν σταθεροί, δύσκολο να μας σπάσουν και όταν προχωρήσαμε μπροστά θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο κλινικοί, λίγο καλύτεροι, αλλά παίρνουμε τους τρεις βαθμούς και προχωράμε, ήταν μόνο ένα παιχνίδι και έχουμε κάνει μόνο λίγες προπονήσεις, αλλά μπορείς να νιώσεις το ηθικό μέσα στο γήπεδο, μπορείς να νιώσεις το ηθικό μέσα στην ομάδα - είναι πολύ πιο υψηλό, πολύ πιο ενεργητικό, αισθάνεται πολύ πιο θετικό και έτσι πρέπει να είναι και πρέπει να παραμείνει έτσι για να συνεχίσουμε και να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτό είναι προς τιμήν του προπονητή».