Η UEFA εκθείασε τον Τσιφτσή για τις αποκρούσεις του στον αγώνα εναντίον της Λιλ! (vid)

Η UEFA συμπεριέλαβε τις επεμβάσεις του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, Αντώνη Τσιφτσή, στο βίντεο με τις κορυφαίες αποκρούσεις της αγωνιστικής.

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε το βράδυ της Πέμπτης (23/10) στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Λιλ στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, επικρατώντας με 3-4 σε μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές βραδιές στην ιστορία του δικεφάλου του βορρά.

Ένας από τους πολυτιμότερους παίκτες της αναμέτρησης ήταν ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, Αντώνης Τσιφτσής, που μάλιστα έκανε και το ντεμπούτο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Έλληνας κίπερ «κάτεβασε» ρόλα και παρά το γεγονός ότι δέχτηκε τρια γκολ, πραγματοποίησε κάποιες πολύ σημαντικές επεμβάσεις που κράτησαν ζωντανό τον ΠΑΟΚ και σε συνδυασμό με τις επιδόσεις των Ζίβκοβιτς και Κωνσταντέλια «χάρισαν» στους Θεσσαλονικείς τους πολύτιμους τρεις βαθμούς .

Η εξαιρετική εμφάνιση του Τσιφτσή δεν πέρασε απαρατήρητη από την UEFA, η οποία συμπεριέλαβε τις επεμβάσεις του 26χρόνου τερματοφύλακα στο βίντεο με τις κορυφαίες αποκρούσεις της αγωνιστικής.

