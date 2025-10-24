Ο κόσμος του ΠΑΟΚ που βρέθηκε στο Pierre Mauroy αφιέρωσε ένα σύνθημα στους παίκτες της Λιλ μετά τη νίκη με 4-3 στη League Phase του Europa League.

Σπουδαία βραδιά έζησαν ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του στη Λιλ, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί 4-3 της ομάδας του Μπρούνο Τζενέσιο στη League Phase του Europa League. Πέραν των ποδοσφαιριστών και του προπονητικού επιτελείου, την έκβαση του αγώνα πανηγύρισαν έξαλλα και οι φίλαθλοι του Δικεφάλου του Βορρά, που ταξίδεψαν στη Γαλλία για να δηλώσουν έμπρακτα τη στήριξή τους.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, μάλιστα, βρίσκονταν όπως ήταν φυσικό σε... τρελά κέφια, τρολάροντας μάλιστα τους παίκτες των αντιπάλων με ένα σύνθημα. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που εξασφάλισε το Gazzetta, λίγο πριν αναχωρήσουν από τις κερκίδες του Pierre Mauroy, οι υποστηρικτές του ΠΑΟΚ φώναζαν ρυθμικά την πασίγνωστη γαλλική φράση «a tout a l’heure»!

Δείτε το βίντεο: