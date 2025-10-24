ΠΑΟΚ: Τρολάρισμα από τους φιλάθλους που τραγουδούσαν «a tout a l’heure» στο Pierre Mauroy (vid)
Σπουδαία βραδιά έζησαν ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του στη Λιλ, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί 4-3 της ομάδας του Μπρούνο Τζενέσιο στη League Phase του Europa League. Πέραν των ποδοσφαιριστών και του προπονητικού επιτελείου, την έκβαση του αγώνα πανηγύρισαν έξαλλα και οι φίλαθλοι του Δικεφάλου του Βορρά, που ταξίδεψαν στη Γαλλία για να δηλώσουν έμπρακτα τη στήριξή τους.
Μετά το τελευταίο σφύριγμα, μάλιστα, βρίσκονταν όπως ήταν φυσικό σε... τρελά κέφια, τρολάροντας μάλιστα τους παίκτες των αντιπάλων με ένα σύνθημα. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που εξασφάλισε το Gazzetta, λίγο πριν αναχωρήσουν από τις κερκίδες του Pierre Mauroy, οι υποστηρικτές του ΠΑΟΚ φώναζαν ρυθμικά την πασίγνωστη γαλλική φράση «a tout a l’heure»!
Δείτε το βίντεο:
😅💪 Το τρολάρισμα από τους φίλους του ΠΑΟΚ μετά την επική νίκη των ασπρόμαυρων στο Pierre Mauroy, τραγουδώντας: « A tout a l’heure!»#paokfc pic.twitter.com/jeObOevAR9— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 24, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.