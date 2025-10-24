Σιώπης: «Να πάρουμε νίκες και να καταλάβουμε σε ποιον σύλλογο είμαστε»

Οι ατάκες του Μανώλη Σιώπη μετά το ματς με τη Φέγενορντ.

Ο Μανώλης Σιώπης μετά το ματς με τη Φέγενορντ τόνισε ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός να τελειώνει τα ματς και να μην δέχεται εύκολα γκολ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σιώπη:

«Σπαταλήσαμε τον χρόνο μετά το πρώτο γκολ, δεν βάλαμε ένα δεύτερο. Σε κάποια φάση ενώ ήταν φάουλ ή offside μείναμε σε αυτό και δεχθήκαμε το γκολ της ισοφάρισης. Εκεί άλλαξε το μομέντουμ και εκείνοι πήρανε ελπίδα. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε καλά, αλλά μετά μείναμε αδρανείς και το πληρώσαμε. Κρίμα για την προσπάθεια που κάνανε τα παιδιά, ένα ευχαριστώ και ένα συγγνώμη στον κόσμο. Δεν αξίζαμε να χάσουμε με 3-1.

Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι σε κάποιες φάσεις. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε, να αλλάξουμε πολλά πράγματα.

Ο Παναθηναϊκός πιστεύω μπορεί να περάσει από την League Phase, το πιστεύω, αλλά να πρέπει να κάνουμε πειστικές νίκες και σταματήσουμε να δεχόμαστε τέτοια γκολ. Πρέπει επίσης να τελειώνουμε τα ματς».

