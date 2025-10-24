Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει μεγάλη νίκη επί της Λιλ με 4-3 στην Γαλλία με τον κόσμο της ομάδας να αποθεώνει τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Σε πελάγη ευτυχίας ο Ρουμάνος έβγαζε σέλφι μαζί τους.

Μεγάλη και παλικαρίσια νίκη του ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τους «ασπρόμαυρους» να επικρατούν με 4-3 μέσα στην Γαλλία της Λιλ, Μια νίκη που όλοι στον «δικέφαλο του βορρά» χάρηκαν με την ψυχή τους. Με το που τελείωσε η αναμέτρηση όλοι έγιναν ένα κουβάρι, ενώ την τιμητική του είχε ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας και ο ίδιος έσπευσε προς το μέρος τους βγάζοντας μαζί τους και φωτογραφίες. Μια αποθέωση που αξίζει όσο ελάχιστοι ο συγκεκριμένος προπονητής, καθώς έχει καταφέρει και συνεχώς καταφέρνει μεγάλα πράγματα με τους «ασπρόμαυρους».