Λιλ – ΠΑΟΚ: Αποθεώθηκε ο Λουτσέσκου από τον κόσμο του «δικεφάλου του βορρά»
Μεγάλη και παλικαρίσια νίκη του ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τους «ασπρόμαυρους» να επικρατούν με 4-3 μέσα στην Γαλλία της Λιλ, Μια νίκη που όλοι στον «δικέφαλο του βορρά» χάρηκαν με την ψυχή τους. Με το που τελείωσε η αναμέτρηση όλοι έγιναν ένα κουβάρι, ενώ την τιμητική του είχε ο Ραζβάν Λουτσέσκου.
Ο Ρουμάνος τεχνικός αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας και ο ίδιος έσπευσε προς το μέρος τους βγάζοντας μαζί τους και φωτογραφίες. Μια αποθέωση που αξίζει όσο ελάχιστοι ο συγκεκριμένος προπονητής, καθώς έχει καταφέρει και συνεχώς καταφέρνει μεγάλα πράγματα με τους «ασπρόμαυρους».
