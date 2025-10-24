Ζίβκοβιτς: «Αυτός είναι ο τρόπος να εκπροσωπούμε την ομάδα»
Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός και αρχηγός του Δικεφάλου του Βορρά, που είχε 2 γκολ και 1 ασίστ στο Λιλ - ΠΑΟΚ (3-4) μίλησε για το πνεύμα της ομάδας του.
Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς μίλησε στην κάμερα της COSMOTE TV μετά το 3-4 στο Λιλ - ΠΑΟΚ και τόνισε ως προς το ματς: «Αυτός είναι ο τρόπος να εκπροσωπούμε την ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος από το πνεύμα της ομάδας. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι.
Είχα δύο γκολ και μία ασίστ. Περισσότερο έχει να κάνει με την απόδοση της ομάδας. Αυτός είναι ο τρόπος. Είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι για αυτό το ματς».
@Photo credits: eurokinissi, ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.