Απίστευτη αγωνία στα τελευταία όχι απλά λεπτά, αλλά δευτερόλεπτα του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Λιλ στην Γαλλία. Με το σκορ να είναι 3-4 για τους Θεσσαλονικείς, στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων οι γηπεδούχοι κατάφεραν με τον Αντρέ να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα σε μια φάση στην οποία ο Κεντζιόρα ήταν εκτός λόγω τραυματισμού και οι «ασπρόμαυροι» έπαιζαν με 10 παίκτες. Ο σκόρερ όμως όπως φάνηκε και στο VAR ήταν σε θέση οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης και συγκεκριμένα στο γύρισμα του Ζιρού και έτσι το γκολ ακυρώθηκε με τον ΠΑΟΚ να παίρνει μεγάλη νίκη μέσα στην Γαλλία.