Ιδανικό ντεμπούτο για τον Σον Ντάις στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία «ανέπνευσε» ξανά με νίκη 2-0 επί της Πόρτο. Γκόου Αχέντ Ιγκλς από ατσάλι κόντρα στην Άστον Βίλα, στραβοπάτημα για τη Ρόμα.

Νότιγχαμ Φόρεστ - Πόρτο 2-0

Δεν θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει καλύτερα η εποχή Σον Ντάις στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ... Με τον πολύπειρο τεχνικό να κάνει το ντεμπούτο του στην τεχνική ηγεσία, οι Reds επανήλθαν στα θετικά αποτελέσματα κι έθεσαν τέλος στην κατηφόρα σε ένα δύσκολο τεστ, καθώς επιβλήθηκαν με 2-0 της Πόρτο στο «City Ground». Τα γκολ που υπέγραψαν την αναμέτρηση πέτυχαν οι Γκιμπς Γουάιτ με πέναλτι στο 19΄και Ιγκόρ Ζεσούς από το ίδιο σημείο στο 77΄.

Ρόμα - Βικτόρια Πλζεν 1-2

Έκπληξη από τη Βικτόρια Πλζεν, η οποία έφυγε με ανέλπιστο διπλό από τη Ρώμη επικρατώντας 2-1 επί της Ρόμα. Οι Τσέχοι πέτυχαν δυο γκολ μέσα σε δυο λεπτά στο πρώτο μέρος χάρη σε υπογραφές των Αντού και Σουαρέ (20΄, 22΄), με την Ρόμα απλώς να μειώνει στο τελικό 2-1 με εύστοχο πέναλτι του Ντιμπάλα στο 54΄.

Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Άστον Βίλα 2-1

Ό,τι έκανε στον Παναθηναϊκό, το έκανε και στην Άστον Βίλα η ατρόμητη Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Η... Σταχτοπούτα από την Ολλανδία γονάτισε με τρομερή ανατροπή τους πολύ πιο ποιοτικούς Villans και μπήκε για τα καλά στο κόλπο της πρόκρισης. Η ομάδα του Έμερι μπήκε εξαιρετικά στο ματς, άνοιξε το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό με τον Γκεσάν, όμως οι Αετοί με γκολ των Σάρεϊ και Ντάιλ στο 42' και το 61' γύρισαν τούμπα το παιχνίδι και πήραν το σπουδαίο τρίποντο.

Φράιμπουργκ - Ουτρέχτη 2-0

Επιστροφή στις νίκες για τη Φράιμπουργκ που λύγισε με 2-0 την Ουτρέχτη στη Γερμανία. Τα γκολ των Σουζούκι (20΄) και Γκριφό (45΄) στο πρώτο μέρος αρκούσαν για να κλειδώσουν το τρίποντο για τη γερμανική ομάδα που φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας με επτά βαθμούς.

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μίντιλαντ 0-3

Πρώτη και καλύτερη η Μίντιλαντ που συνέχισε απόλυτη με τριάρα επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ (0-3). Στο 44΄ο Φρανκουλίνο έβαλε το τρένο στις ράγες, με τον Μπίλινγκ να παίρνει τη σκυτάλη στο 71΄για το 2-0. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε στο 84΄ο Φρανκουλίνο με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για να στείλει τους Δανούς στη πρώτη θέση της League Stage του Europa League.

Μάλμε - Ντινάμο Ζάγκρεμπ 1-1

Στην ισορροπία κινήθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μάλμε και Ντινάμο Ζάγκρεμπ, σε μμια αναμέτρηση που έληξε ισόπαλη 1-1. Οι Σουηδοί προηγήθηκαν στο 45΄με τον Λεβίτσκι, όμως στις καθυστερήσεις οι φιλοξενούμενοι έσωσαν τον βαθμό με σκόρερ τον Βαρέλα.

Γιούνγκ Μπόις - Λουντογκόρετς 3-2

Φεστιβάλ από γκολ στην Ελβετία, εκεί όπου η Γιούνγκ Μπόις κατάφερε ναλυγίσει με ανατροπή 3-2 την αξιόμαχη Λουντογκόρετς για να πανηγυρίσει τη δεύτερη διαδοχική της νίκη στην Ευρώπη, αφήνοντας για τα καλά πίσω την ήττα της πρεμιέρας από τον Παναθηναϊκό. Αν και οι Βούλγαροι προηγήθηκαν στο 26΄με τον Στάνιτς, οι γηπεδούχοι απάντησαν κι έκαναν το 3-1 με γκολ των Ραβέλσον (45΄), Φάσναχτ (53΄) και Μπεντία (63΄). Το μόνο που κατάφερε η Λουντογκόρετς ήταν να μειώσει ξανά στο γκολ με τον Γιορντάνοφ στις καθυστερήσεις.

Θέλτα - Νις 2-1

Διαδοχικές νίκες πανηγύρισε η Θέλτα, η οποία μετά τον ΠΑΟΚ λύγισε και τη Νις στο Βίγκο με ανατροπή 2-1. Οι Γαλιθιάνοι προηγήθηκαν μόλις στο 2΄με τον Ιάγο Άσπας, όμως ο Τσο έφερε το ματς στα ίσα για τη Νις εννιά λεπτά αργότερα. Στο 38΄οι Γάλλοι έμειναν με δέκα παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Κλος στο 38΄, με το αυτογκόλ του Πεπρά τελικά να υπογράφει το τρίποντο για τη Θέλτα.

Σέλτικ - Στουρμ Γκρατς 2-1

Νίκη με ανατροπή και... ζόρι για τη Σέλτικ που λύγισε με 2-1 στη Σκωτία τη Στουρμ Γκρατς. Αν και οι Αυστριακοί προηγήθηκαν στο σκορ με τον Χορβάτ στο 15΄, οι γηπεδούχοι έφεραν τούμπα το ματς πολύ γρήγορα με γκολ των Σκέιλς (61΄) και Νάιρτζεν (64΄) μέσα σε ένα τρίλπετο για να πανηγυρίσουν στο φινάλε τη νίκη.

Ζάλτσμπουργκ - Φερεντσβάρος 2-3

Πάρα πολύ σημαντικό «διπλό» πήρε η Φερεντσβάρος. Παρ'ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στην έδρα της Ζάλτσμπουργκ, βρήκε τον τρόπο να γυρίσει τούμπα το ματς, να πάρει τη νίκη με 3-2 και να ανέβει στην 7η θέση της βαθμολογίας. Βάργκα, Ζακάριασεν και Ντέλε πέτυχαν τα τρία γκολ των Ούγγρων από το 50' έως το 58'.

Λιόν - Βασιλεία 2-0

«Απόλυτη» κι ωραία η Λιόν, έκανε το 3/3 στο Europa League και συνεχίζει ακάθεκτη. Οι Γάλλοι δεν είχαν πρόβλημα κόντρα στη Βασιλεία και τη νίκησαν με 2-0 μέσα στην έδρα τους, παίρνοντας ακόμα ένα πολύτιμο τρίποντο. Ο Τολισό άνοιξε το σκορ στο 3' και ο Μορέιρο το... διαμόρφωσε στο 90', κλειδώνοντας τη νίκη.

Μπράγκα - Ερυθρός Αστέρας 2-0

Συνεχίζει... άνετη, ωραία και «απόλυτη» στο Europa League η Μπράγκα. Δίχως να ιδρώσουν ιδιαίτερα, οι Πορτογάλοι επικράτησαν 2-0 του Ερυθρού Αστέρα εντός έδρας και ανέβηκαν στην κορυφή της League Phase με 3/3 τρίποντα. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Φραν Ναβάρο, άνοιξε το σκορ στο 22ο λεπτό και στο 72' ο Ντόργκελες τελείωσε το ματς.

Μπραν - Ρέιντζερς 3-0

«Δαγώνει» στην Ευρώπη η Μπραν. Μετά την Ουτρέχτη, έδειξε τα δόντια της και στη Ρέιντζερς, την οποία διέλυσε με 3-0 εντός έδρας για να κάνει ακόμα ένα βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση. Κόρνβιγκ, Σόρενσεν και Χολμ ήταν οι σκόρερς της μεγάλης νίκης των Νορβηγών, που βύθισαν στον πάτο την ομάδα της Γλασκώβης.

Στεάουα - Μπολόνια 1-2

Άντεξε στην πίεση και έφυγε με χαμόγελα από τη Ρουμανία η Μπολόνια. Οι Ροσομπλού, με βασικό και εξαιρετικό τον Μπάμπη Λυκογιάννη, πήραν σημαντικό «διπλό» στην έδρα της Στεάουα και μαζί το πρώτο τους τρίποντο στο Europa League. Με γρήγορα γκολ στο 9' και το 12' οι Όντγκααρντ και Νταλίνγκα άνοιξαν τον δρόμο για τη νίκη και, παρ'ότι ο Μπιρλιγκέα μείωσε στο 54', η Μπολόνια διαχείριστηκε επιτυχώς το υπέρ της σκορ.

Φενέρμπαχτσε - Στουτγκάρδη 1-0

Σημαντικότατη νίκη, τη δεύτερη διαδοχική της στο Europa League, μπόρεσε να πάρει η Φενέρμπαχτσε που σε ένα... ζόρικο για εκείνη ματς υπέταξε με 1-0 τη Στουτγκάρδη στην Κωνσταντινούπολη. Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι πέτυχε από την άσπρη βούλα στο 34ο λεπτό ο Κερέμ Ακτούρκογλου.

Γκενκ - Μπέτις 0-0

Ισόπαλες χωρίς τέρματα έμειναν στο Βέλγιο η Γκενκ με την Μπέτις (0-0). Βασικός αγωνίστηκε για τη γηπεδούχο ο Κωνσταντίνος Καρέτας, όμως οι δύο ομάδες σπατάλησαν τις ευκαιρίες τους και αναγκάστηκαν να συμβιβαστούν με το... άνοστο Χ.