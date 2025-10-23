Απίστευτη εξέλιξη στο ματς της Λιλ με τον ΠΑΟΚ με τους Γάλλους να μειώνουν σε 2-3 στο 68' και στο 70' ο Ζίβκοβιτς να χάνει πέναλτι.

Φοβερό δίλεπτο στην Γαλλία και στην αναμέτρηση της Λιλ με τον ΠΑΟΚ. Αρχικά στο 68' οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν στο γκολ. Συγκεκριμένα μετά από νέο κόρνερ του Φερντόνκ, ο Μενιέ έκανε την κεφαλιά, ο Ιγκαμανέ την δεύτερη μειώνοντας έτσι σε 2-3.

Δύο λεπτά αργότερα ο ΠΑΟΚ βρέθηκε μια ανάσα από το 2-4 με τον Κωνσταντέλια να κερδίζει πέναλτι σε ανατροπή του από τον Αντρέ. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε ο Ζίβκοβιτς πολύ άσχημα με τον Οζέρ να μπλοκάρει.