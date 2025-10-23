Λιλ – ΠΑΟΚ: Η μείωση των Γάλλων και το χαμένο πέναλτι του Ζίβκοβιτς (vids)
Φοβερό δίλεπτο στην Γαλλία και στην αναμέτρηση της Λιλ με τον ΠΑΟΚ. Αρχικά στο 68' οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν στο γκολ. Συγκεκριμένα μετά από νέο κόρνερ του Φερντόνκ, ο Μενιέ έκανε την κεφαλιά, ο Ιγκαμανέ την δεύτερη μειώνοντας έτσι σε 2-3.
Δύο λεπτά αργότερα ο ΠΑΟΚ βρέθηκε μια ανάσα από το 2-4 με τον Κωνσταντέλια να κερδίζει πέναλτι σε ανατροπή του από τον Αντρέ. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε ο Ζίβκοβιτς πολύ άσχημα με τον Οζέρ να μπλοκάρει.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.