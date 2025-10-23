Λιλ – ΠΑΟΚ: Ο Αντρέ με κεφαλιά μειώνει για τους Γάλλους (vid)
Τρία λεπτά πριν συμπληρωθεί μία ώρα αγώνα της Λιλ με τον ΠΑΟΚ και οι Γάλλοι κατάφεραν να μειώσουν σε 1-3 με δυνατή κεφαλιά του Αντρέ.
Η Λιλ κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ολιγωρία της άμυνας του ΠΑΟΚ και να μειώσει στο 59' σε 1-3. Συγκεκριμένα ο Φερντόνκ εκτέλεσε το κόρνερ και αμαρκάριστος ο Αντρέ με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Τσιφτσή που δεν κατάφερε να αντιδράσει.
